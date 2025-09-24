Yankuba Sima: "El Valencia Basket me ha dado un voto de confianza y espero estar a la altura"

El Valencia Basket ha presentado en la tienda Movistar de la Calle Ribera de València a Yankuba Sima, pívot internacional español de 29 años y 2,11 de altura que viene para reforzar el juego interior tras una exitosa trayectoria en el Unicaja de Málaga, equipo en el que militó la pasada campaña. Sima se mostró feliz de iniciar una nueva etapa en el Valencia Basket "Estoy muy agradecido al club por la apuesta que ha hecho por mí, el Valencia Basket me ha dado un gran voto de confianza y espero estar a la altura y ayudar al máximo al equipo". Entre los retos de esta temproada destaca su debut en la Euroliga, ya que si bien tiene gran experiencia en la Liga Endesa, todavía no ha debutado en la máxima competición continental: "Es un gran reto para mí y estoy muy ilusionado".

Debut ante su exequipo

Sima podría debutar oficialmente como 'taronja' este sábado ante su exequipo, el Unicaja de Málaga, en las semifinales de la Supercopa Endesa en la que el Valencia Basket busca el primer título oficial de la temporada: " "He estado dos temporadas y media y he tenido mucho éxito allí, será especial volver pero ahora represento al Valencia y voy a darlo todo".

Movistar acogió la presentación / F. Calabuig

A por el primer título

Sima quiere empezar de la mejor forma la temporada: "El primer partido oficial es competir por un título, hay que estar muy concentrados y quitar la parte emocional. Valencia tiene una Supercopa y estamos a dos partidos de tener otra", añadió sobre la competición que se disputa este fin de semana en Málaga.

Sobre su rol en el equipo, Sima afirmó sentirse a gusto: "Estoy cómodo corriendo el campo y con ayudar a mis compañeros en lo que necesiten de mí. Tengo ese orgullo de defender, de jugar por encima del aro y de poder correr, que son virtudes mías y creo que puedo encajar bien". El jugador destacó su buena sintonía con Pedro Martínez, técnico con el que ya coincidió en su etapa en el Manresa: "me gusta su estilo de juego, es parecido al que hacíamos en Manresa". También resaltó el hecho de haber coincidido este verano en el Eurobasket con cuatro compañeros en la selección española: De Larrea, Pradilla, Josep Puerto y López-Arostegui, además de con Nogués"ha sido muy positivo, este verano hemos hablado mucho y me han contado cosas de la ciudad, del club, que pueden ayudar a que me adapte más rápido".

Yankuba, feliz en València / F. Calabuig

El director de relaciones externas de Valencia Basket, Víctor Luengo, estuvo presente en el acto y valoró la incorporación de Sima. "Añadimos un extra de capacidad física y atlética para ayudar en el rebote y para defender a otros hombres grandes", explicó.

Sima, de 29 años y 211 centímetros, firmó este verano con el equipo valenciano por tres temporadas tras abonar la cláusula de salida que tenía en el contrato con su anterior club, el Unicaja de Málaga.