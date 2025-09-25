"Un título siempre es un título y vamos muy mentalizados a Málaga"

Una temporada más, Josep Puerto ejerce la capitanía de un Valencia Basket que quiere seguir dando pasos hacia lo más alto. Tras el subcampeonato de Liga de la pasada campaña Puerto y sus compañeros aspiran a lo máximo en la competición liguera y a llegar muy lejos en Europa. El primer examen llega este fin de semana con la Supercopa, un título que Josep espera traer a València

Empieza la temporada y lo hace a lo grande con el primer título en juego. ¿Qué supone esta Supercopa para usted y para todo el equipo?

Es ilusionante empezar con la posibilidad de ganar un título y ser uno de los cuatro equipos que puede lograrlo. Un título siempre es un título, siempre motiva. Por eso, afrontamos esta Supercopa con toda la seriedad, como si fuese la Copa del Rey. Vamos con esa mentalidad. Primero tenemos que centrarnos en ganar al Unicaja en semifinales que no nos lo pondrá fácil, es un gran equipo y juegan en casa.

¿Cómo llega el equipo a este inicio de temporada?

Creo que llegamos bien, los jugadores nuevos se han acoplado muy bien al equipo, han cogido pronto la forma en la que queremos jugar y estamos en buena forma. La pretemproada ha sido muy positiva.

El Valencia Basket llega a esta Supercopa con bajas importantes por las lesiones de Brancou Badio Jean Montero y Xabi López-Arostegui, a los que se suma la duda de Yankuba Sima de última hora. ¿Le preocupa esta larga lista de ausencias?

Son jugadores importantes en el equipo y en estos momentos están fuera por lesión, pero es lo que hay, no podemos hacer nada, las lesiones forman parte también del juego y tenemos que intentar suplir sus bajas lo mejor posible.

El Valencia Basket destacó la temporada pasada por tener un estilo muy personal, una forma de juego muy marcada. ¿Vamos a seguir disfrutando de este estilo?

Sí, es el tipo de juego que propone Pedro y los jugadores que han venido están también a gusto con ese estilo de juego. Es muy bueno tener una personalidad propia en la cancha. Vamos a seguir jugando así porque es lo que mejor sabemos hacer.

Ha habido importantes fichajes esta temporada ¿cómo ha sido la adaptación de los nuevos a nivel de juego y personal?

Muy buena, todos son buenos chicos y tenemos muy buen ambiente en el vestuario. Estamos encantados, eso siempre es muy positivo para que el equipo funcione.

Usted viene de un verano intenso tras participar en el Eurobasket. Aunque el resultado para España no fue muy positivo, sí lo fue el hecho de que coincidieran tantos jugadores taronja: usted, de Larrea, López-Arostegui, Sima y Pradilla. ¿Qué lectura hace?

Ha sido una experiencia muy buena, la lástima ha sido el resultado, al final te juegas los octavos de final a una carta y no salió bien. Pero como experiencia ha sido increíble y creo que es muy positivo que haya tanta representación del Valencia Basket.

Josep Puerto, ilusionado con la nueva temporada / F. Calabuig

Este fin de semana la Supercopa pero la que viene, también afrontan platos fuertes: empieza la Liga, la Euroliga, estrenan el Rig Arena... ¿Ilusionado? ¿nervioso?

Intento no pensar mucho, no ponerme muchas expectativas. De momento sólo hemos entrenado un día en la pista del Roig Arena y hasta que llegue el día, no sé muy bien cómo va a ser jugar allí. Procuro no pensar demasiado en ello.

Pero como capitán y como jugador valenciano, no me diga que no siente algo especial al estrenar el Roig Arena.

¡Claro! seguro que será algo increíble, pero quiero vivir la experiencia sin tener ninguna idea preconcebida. Es un orgullo parea València contar con un pabellón de este nivel, es algo muy bueno para el club y para la ciudad.

Récord de abonados con más de 11.000, el nuevo pabellón, el regreso a la Euroliga... se espera mucho de este Valencia Basket. ¿Le preocupa o le motiva esas expectativas que hay en torno al equipo?

Nosotros estamos centrados en dar lo mejor de nosotros mismos. Pedro nos está preparando de la mejor forma posible para que sea una temporada ilusionante pero al final nuestro trabajo es dar el cien por cien y que se vea reflejado en la pista.

Va a ser una temporada larga y dura en la que se puede llegar a jugar 99 partidos. Sólo en octubre ya tienen 12 ¿Le preocuupa esa acumulación de partidos?

No lo pensamos mucho, vamos a ir semana a semana y un partido detrás de otro. A nivel físico sabemos que será exigente la temporada y tenemos que cuidarnos al máximo. Si no estás bien, no puedes correr, ese es nuestro estilo.

¿Cómo llega usted a este inicio de temporada?

Físicamente estoy muy bien, la selección me ha dado ese ritmo de competición antes de empezar la temporada.

¿Qué le hace más ilusión, la Liga, llegar lejos en la Euroliga, ganar la Copa del Rey en casa, en el Roig Arena?

A mí me gusta mucho competir cada partido, intentar ganar cada partido, eso es lo que me gusta. Tenemos que salir a ganar todos los partidos y a partir de ahí, ya veremos.