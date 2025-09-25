El Valencia Basket femenino ya conoce a todos sus rivales de la Euroliga
El cuadro de Rubén Burgos se encuentra en el grupo C y tendrá que viajar a Turquía, Grecia y Hungría
El equipo húngaro del DVTK Miskolc completará el Grupo C de la Euroliga Femenina, en el que se encuentra el Valencia Basket, tras superar este miércoles al AZS Lublin polaco por 77-59 en la ronda de clasificación de la competición continental.
Junto al Valencia Basket y el equipo húngaro también estará en el Grupo C de la Euroliga el Fenerbahce turco y Olympiacos griego. El club valenciano ha informado que el 23 de octubre se medirán al Miskolc en Hungría, mientras que el partido en el Roig Arena está previsto para el 26 de noviembre.
El debut en la competición en la presente temporada será ante el Olympiacos en cancha griega el próximo 8 de octubre.
