Awa Fam: "Quiero tener protagonismo en este Valencia Basket"

La interior alicantina Awa Fam, de 19 años, aseguró antes de disputar este fin de semana la Supercopa que regresa al Valencia Basket tras su cesión al Lointek Gernika más madura y con ganas de ser protagonista pese a su juventud. "En Gernika aprendió mucho. Cogí experiencia, pausa, tranquilidad. Vuelvo con muchas ganas, con la idea de ser una jugadora mucho más ilusionante, con la cabeza más asentada y más madura", explicó la internacional española en una entrevista con EFE.

"Espero poder usar esa experiencia que cogí el año pasado jugado muchos minutos y enfrentándome a jugadoras top de Euroliga para mejorar cada día como jugadora y como persona. Soy consciente de la edad que tengo pero quiero tener protagonismo", añadió la canterana del Valencia Basket.

Compaginar con la WNBA

Fam habló de la idea del club de pactar con ella y con jugadoras como Raquel Carrera poder compaginar en el futuro el equipo 'taronja' con la WNBA, pero insistió en que la liga estadounidense es su objetivo. "Yo dejé claro cuál es mi sueño y se intentará llegar a un acuerdo con el Valencia porque es mi segunda casa y poder conseguirlo estando también aquí", apuntó.

Semifinal de la Supercopa

Fam analizó el enfrentamiento que vivirán este sábado en la semifinal de la Supercopa ante un cambiado Perfumerías Avenida y cómo llega su propio equipo a esta primera cita oficial de la temporada. "Han venido jugadoras nuevas pero seguimos el bloque de hace tiempo con seis jugadoras nacionales que nos conocemos bastante de aquí y que además hemos podido compartir también vestuario en la selección. Nos sentimos cómodas y las que han venido son muy fáciles de entender y se pueden meter bien en el bloque", explicó.

"Avenida no hace falta hablar del equipo que es. Tiene un bloque nuevo pero siempre han competido hasta el final por los títulos. Tendrán jugadoras nuevas pero seguro que muy competitivas. Nosotras intentaremos también ir a por todas", aseguró.

Ante la incertidumbre de medirse a un rival tan cambiado, Fam dijo que deben hacer su juego. "Lo que jueguen ellas no depende de nosotras, tenemos que competir y defender, ir paso a paso y no rendirnos en ningún momento", concluyó.