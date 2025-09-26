De brillar en Harvard a la Supercopa con el Valencia Basket

El Valencia Basket afronta su primer título de la temporada con las únicas bajas de Leo Fiebich y de Cristina Ouviña y con nuevas incorporaciones como las de Awa Fam, María Araújo, Elena Buenavida, Marija Lekovic, Tanaya Atkinson y Hind Ben Abdelkader, estas dos últimas con contratos temporales.

Pero no serán las únicas novedades en la Supercopa de este fin de semana en Huesca, ya que Rubén Burgos podrá contar también con una Elena Rodríguez (1,88 m.) que llegó semanas atrás para ayudar en la pretemporada, pero que va a poder luchar por el primer título después de firmar un contrato profesional hasta el 10 de noviembre tras prorrogar el que terminaba a principios de octubre. Eso sí, habrá una opción de salida sin penalización a partir de octubre si encuentra un equipo que le garantice contrato hasta final de temporada.

Elena Rodríguez, con el 72 en la camiseta, en un tiempo muerto de Rubén Burgos. / M. A. Polo / VBC

La canaria, natural de Agüimes, afronta a sus 22 años una experiencia única con el Valencia Basket y lo hace tras hacer historia meses atrás al convertirse en la primera española en jugar y graduarse en la prestigiosa Universidad de Harvard. Lo hizo además por partida doble en los grados de Psicología y Economía y con unas calificaciones excelentes (3,7 sobre 4) que le llevaron a ser reconocida en varias ocasiones como la mejor deportista estudiante de la Universidad de Massachusetts, en la que se han formado 161 premios Nobel y 30 jefes de Estado.

Allí, además, ganó el último año el título de la Ivy League de la NCAA.

Elena Rodríguez, con el trofeo de campeonas de la Ivy League de la NCAA / @harvardwbb

Buena adaptación

Internacional en las categorías inferiores de la selección española y medalla de bronce Campeonato Europeo FIBA U16, Elena se ha adaptado bien al equipo dentro y fuera de la pista y ha ayudado de forma notable en una exitosa pretemporada en la que las taronja lograron el pleno de victorias.

Elena Rodríguez, en el último partido de la pretemporada. / M. A. Polo / VBC

A dos partidos del título

Con la Supercopa LF Endesa, Elena Rodríguez tendrá la oportunidad de ganar su primer título como profesional en Huesca, en una competición en la que primero deberán eliminar el Perfumerías Avenida en semifinales y después, al vencedor del cruce entre el Casademont Zaragoza y el Hozono Global Jairis. Después, si cumple su contrato hasta noviembre, podría jugar también en la LF Endesa y en la Euroleague Women.