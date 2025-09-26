Elena Buenavida: "Tenemos en mente mantener el título"

Elena Buenavida asumió el papel de Valencia Basket como favorito para ganar la Supercopa LF Endesa que se disputa este fin de semana en Huesca y tildó de "responsabilidad" el hecho de defender un título que ha ganado en tres ocasiones, las dos últimas de manera consecutiva. "Sabemos que tenemos la responsabilidad de mantener el título porque ya ganamos las dos últimas ediciones. Es lo que tenemos en mente y queremos hacer las cosas bien", señaló la exterior tinerfeña en una entrevista con EFE.

Sobre el Perfumerías Avenida

Buenavida restó importancia a los numerosos cambios que ha sufrido la plantilla del Perfumerías Avenida, rival en las semifinales de este sábado: "Somos realistas y sabemos que ellas tienen muchas ganas de competir y de ganarnos. Queremos salir con una defensa sólida y mirar cara a cara al rival".

Regreso al club taronja

La escolta regresó este verano al Valencia Basket tras haber jugado la pasada temporada como cedida en el Lointek Gernika, un hecho que definió como "una vida nueva". "Ha sido una vivencia que todo el mundo debe tener porque te da madurez tanto en el juego como fuera de la pista, sientas la cabeza, das un paso en experiencia…", añadió.

Sobre su rol en el equipo 'taronja', rechazó tener un objetivo concreto. "Quiero que el entrenador y el equipo se sientan cómodos jugando conmigo, que confíen en mí porque yo voy a ayudar lo máximo posible". señaló.

"Me gustaría tener minutos, pero están muy caros, no nos vamos a engañar. Aquí juegan Alina Iagupova, Queralt Casas, Leo Fiebich… que saben jugar muy bien pero yo espero aportar un aire diferente", señaló.

Buenavida, de 21 años, destacó el hecho de compartir vestuario con Casas y Leticia Romero: "Yo voy con libreta y bolígrafo a todas partes. Son unas excelentes profesionales y, sobre todo, compañeras. Voy a intentar ganarme los minutos, pero entreno cada día con ellas y eso me hace mejor".

Roig Arena

Preguntada por el Roig Arena y los más de cuatro mil abonados al equipo femenino, Buenavida agradeció la respuesta de la gente: "No es solo por el pabellón, que es enorme y tiene unas instalaciones espectaculares, sino sobre todo por la gente".

"Queremos que la gente venga a vernos, que se lo pase bien y que quiera repetir todas las veces. Esa es nuestra responsabilidad año a año. Queremos competir, pero también que la gente disfrute porque sabemos que Valencia tiene una de las mejores aficiones de Europa", concluyó.