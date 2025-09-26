Examen ante el anfitrión en busca de la final

Llega la hora de la verdad. El Valencia Basket cerró la pretemporada con buenas sensaciones, pero también con un buen número de contratiempos en forma de lesión de cara a afrontar la lucha por el primer título de la temporada con la Supercopa Endesa en Málaga. Un reto mayúsculo para los de Pedro Martínez, ya que en la semifinal deben medirse este sábado (18:00) al anfitrión Unicaja y, en caso de ganar, el domingo se enfrentarían al vencedor del la Laguna Tenerife - Real Madrid, con lo que se podría reeditar la última final de la Liga Endesa si blancos y taronja no fallan en sus primeros cruces.

Las lesiones de Jean Montero, Brancou Badio, López-Arostegui y la más reciente de Jankuba Sima merman el potencial de los taronja, aunque Pedro Martínez sí podrá contar con Ike Iroegbu y con un el ala-pívot húngaro Vincent Valerio-Bodon, que ha estado las últimas semanas entrenando con el equipo. Eso sí, a las cuatro bajas se les unirá una más en las próximas horas, ya que el técnico deberá descartar por primera vez en la temporada a uno de los tres extracomunitarios: Kameron Taylor, Omari Moore o Nate Sestina.

Cuatro bajas por lesión

A pesar de ello, Pedro Martínez prefiere no darle vueltas a las bajas y centrarse en lo que han de hacer para lograr el objetivo, ante un equipo al que admira. "Tendremos seguro cinco jugadores para empezar el partido y competiremos con los que tenemos. Tengo pocas ganas de hablar de los que no están, más allá de desearlos que se recuperen rápido. Con lo que tenemos daremos nuestro máximo y competiremos. No nos excusamos y ya está. No le doy muchas vueltas. Estamos con ganas y con expectativas de hacerlo muy bien".

Pedro Martínez, en el acto de presentación del acuerdo de patrocinicio con elPozo este viernes. / JM LOPEZ

Séptima participación y un título

La de este fin de semana será la séptima participación del Valencia Basket en una Supercopa Endesa que solo ha podido ganar en una ocasión, en 2017 tras el título de Liga. Solo una vez más llegaron a la final y fue precisamente en la de su estreno en 2010, cuando derrotaron en semifinales al Baskonia antes de caer con el Barça en la final.

El partido será también especial para un Kameron Taylor que regresa a la que fue su casa, aunque antes deberá confirmarse que no es el extracomunitario descartado. Una situación que se va a repetir al menos hasta noviembre, cuando confía en tener ya activo el pasaporte de Benín para poder jugar como cotonú, aunque antes deberá debutar con la selección.

El rival

El Unicaja llega a este partido como vigente campeón de la Supercopa Endesa y de la Copa del Rey, además de haber ampliado su palmarés hace una semana con el título de la Intercontinental Cup. Se le han ido jugadores importantes a equipos de Euroliga, pero se ha reforzado bien con jugadores como el extaronja James Webb III, Chris Duarte, Xavier Castañeda o Emir Sulejmanovic.