Valencia Basket cierra un fichaje de última hora para la Supercopa

Valencia Basket ha firmado un refuerzo de última hora para la Supercopa Endesa que arranca este sábado a partir de las 18 horas con la primera semifinal que enfrenta al conjunto de Pedro Martínez contra Unicaja. Se trata de Vincent Valerio-Bodon, interior dominicano con pasaporte húngaro que conoce de sobra el roster taronja después de haber estado varias semanas de pretemporada formando parte de los entrenamientos.

El 'fichaje' viene precedido por la lesión de Yankuba Sima, que en los últimos días se ha sumado a la lista de bajas por unas molestias musculares en su pierna izquierda que sufrió en el último amistoso. El juego exterior de VBC también se verá resentido en esta Supercopa por las bajas de Jean Montero, Brancou Badio y Xabi López-Arostegui.

Comunicado oficial del fichaje de Valerio-Bodon

El ala-pívot internacional con Hungría Vincent Valerio-Bodon (2,06m, Santo Domingo (República Dominicana), 02/05/2001, 24 años) pasará a formar parte de la plantilla del Valencia Basket y participará en la Supercopa Endesa con nuestro primer equipo masculino después de haber estado ayudando a los entrenamientos de pretemporada desde hace varias semanas y participar en el partido amistoso en Yecla ante UCAM Murcia. De este modo, el equipo taronja busca ampliar el número de efectivos disponibles de cara a una competición en la que contará con cuatro ausencias confirmadas por lesión.

Aunque nació en República Dominicana, el jugador se crió desde muy pequeño en Hungría, donde empezó a jugar a baloncesto y desarrolló su carrera profesional hasta 2023. Disputó las dos últimas temporadas en la G-League con los South Bay Lakers y los Rip City Remix (donde coincidió con Isaac Nogues la pasada campaña), aunque cerró el curso pasado en el Estra Pistoia en la primera división italiana (5,8 puntos y 4 rebotes para 6,8 de valoración en cinco partidos).