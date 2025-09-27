Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Final | El Valencia Basket se mete en la final de la Supercopa 2025

Sigue la semifinal desde el Martín Carpena de Málaga con SUPERDEPORTE

Una imagen de la semifinal entre Valencia Basket y Unicaja

Una imagen de la semifinal entre Valencia Basket y Unicaja / EFE

Iván Carsí

Iván Carsí

Llega la hora de la verdad. El Valencia Basket cerró la pretemporada con buenas sensaciones, pero también con un buen número de contratiempos en forma de lesión de cara a afrontar la lucha por el primer título de la temporada con la Supercopa Endesa en Málaga. Un reto mayúsculo para los de Pedro Martínez, ya que en la semifinal deben medirse este sábado (18:00) al anfitrión Unicaja y, en caso de ganar, el domingo se enfrentarían al vencedor del la Laguna Tenerife - Real Madrid, con lo que se podría reeditar la última final de la Liga Endesa si blancos y taronja no fallan en sus primeros cruces.

