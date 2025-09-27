Final | El Valencia Basket se mete en la final de la Supercopa 2025

Llega la hora de la verdad. El Valencia Basket cerró la pretemporada con buenas sensaciones, pero también con un buen número de contratiempos en forma de lesión de cara a afrontar la lucha por el primer título de la temporada con la Supercopa Endesa en Málaga. Un reto mayúsculo para los de Pedro Martínez, ya que en la semifinal deben medirse este sábado (18:00) al anfitrión Unicaja y, en caso de ganar, el domingo se enfrentarían al vencedor del la Laguna Tenerife - Real Madrid, con lo que se podría reeditar la última final de la Liga Endesa si blancos y taronja no fallan en sus primeros cruces.

📍 87-93 ⌚ 00:0 📰 ¡FINAAAAAAAAAAAAAAAL EN EL CARPENA! ¡VALENCIA BASKET SE METE EN LA FINAL!

📍 87-91 ⌚ 00:05 📰 Anulan la canasta pero hay tiros para de Larrea

📍 87-91 ⌚ 00:08 📰 Pero ¡ANOTA EL SEGUNDO!

📍 87-90 ⌚ 00:08 📰 Falla Pradilla el primer tiro libre.

📍 87-90 ⌚ 00:08 📰 Los árbitros deciden subir la falta a antideportiva.

📍 87-90 ⌚ 00:08 📰 Falta de Djedovic sobre Pradilla.

📍 87-90 ⌚ 00:12 📰 Tiempo muerto para Valencia Basket ahora.

📍 87-90 ⌚ 00:12 📰 Canasta de Kalinoski.

📍 85-90 ⌚ 00:17 📰 Tiempo muerto de Ibon Navarro. +5 para el Valencia Basket.