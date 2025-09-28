En Directo
Final | Valencia Basket se queda sin su primer título del curso
Sigue el partido por el primer título de la temporada minuto a minuto con SUPER
No ha podido llevarse la primera alegría de la temporada el equipo de Rubén Burgos, que en todo momento se ha visto superado por el potencial ofensivo del Casademont Zaragoza.
📍 68-79 ⌚ 00:00
📰 FINAL DEL PARTIDO
📍 68-79 ⌚ 00:38
📰 TRIPLEEE DE BUENAVIDA
📍 65-79 ⌚ 01:48
📰 Anota Gueye los dos tiros libres
📍 65-77 ⌚ 01:48
📰 Se le escapa el partido al Valencia Basket con esta distancia tras la última canasta local.
📍 61-72 ⌚ 04:00
📰 Ataca con prisa el Valencia Basket, pero no consigue cerrar la distancia. TM de Rubén Burgos.
📍 57-68 ⌚ 06:00
📰 Responde Gueye ante Alexander
📍 57-65 ⌚ 07:00
📰 Otros dos para Leti Romero, gran lanzamiento en suspensión
📍 52-62 ⌚ 09:00
📰 ¡Canasta de Leti Romero
📍 50-62 ⌚ 00:00
📰 FINAL DEL TERCER CUARTO
