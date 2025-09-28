En Directo
Directo | El Valencia Basket domina al Madrid en la primera mitad
Los taronja se juegan el primer título de la temporada en el Martín Carpena puedes seguir el minuto a minuto del partido con SUPER
Los de Pedro Martínez se verán las caras con el Real Madrid de Scariolo tras eliminar a Unicaja en semifinales (87-93). La cita arrancará a las 19 horas en el Pabellón Martín Carpena de Málaga, esta vez presunto territorio neutral. Los taronja necesitarán reponerse a las numerosas bajas que arrastran, mientras que los madridistas sufrieron más de la cuenta ante el Tenerife para clasificarse (72-71).
Las finales de la Supercopa, gratis en el Roig Arena
Ya ha quedado claro que este domingo es un día histórico para el club taronja, con ambos equipos profesionales luchando por un título. El Roig Arena abrirá sus puertas a los aficionados para poder seguir uno, otro o ambos encuentros en directo mediante su gran pantalla de la que disponen en la zona de El Mercat (acceso C). Aunque el primer encuentro es en abierto, el del masculino es por medio de la plataforma de pago, así que muchos seguidores tendrán la oportunidad de verlo aquí. El acceso es libre hasta completar aforo.
📍 53-54 ⌚ 07:00
📰 Vuelve a anotar Hezonja
📍 51-54 ⌚ 07:26
📰 Triple de Hezonja
📍 48-54 ⌚ 08:00
📰 Canasta de Taylor para cortar el parcial madridista. Anota el adicional también.
📍 44-51 ⌚ 10:00
📰 Arranca la segunda mitad en Málaga
Estadísticas de la primera mitad:
📍 44-51 ⌚ 00:00
📰 Canasta de Moore para cerrar la primera mitad
📍 44-49 ⌚ 00:20
📰 Triple de Sergio Llull
📍 41-49 ⌚ 00:30
📰 Canastón de Omari Moore en la penetración
📍 41-47 ⌚ 00:55
📰 Libres para el Madrid; anota los dos Llull
📍 39-47 ⌚ 01:48
📰 Falta técnica para Scariolo
