Horario y dónde ver gratis las finales de Supercopa del Valencia Basket

Este domingo es un día histórico para el Valencia Basket. Tanto el equipo femenino como el masculino disputarán sendas finales de la Supercopa. El cuadro de Rubén Burgos será el primero en saltar a la cancha del Palacio de los deportes de Huesca y tendrá como rival al durísimo Casademont Zaragoza. Las taronja buscan su tercera Supercopa, mientras que sería la primera para las aragonesas. El partido arrancará a partir de las 17 horas y podrá verse en el nuevo canal DAZN de baloncesto, así como en Teledeporte y Aragón TV.

Por otro lado, los de Pedro Martínez se verán las caras con el Real Madrid de Scariolo tras eliminar a Unicaja en semifinales (87-93). La cita arrancará a las 19 horas en el Pabellón Martín Carpena de Málaga, esta vez presunto territorio neutral. Los taronja necesitarán reponerse a las numerosas bajas que arrastran, mientras que los madridistas sufrieron más de la cuenta ante el Tenerife para clasificarse (72-71).

Pedro Martínez protesta una de las decisiones arbitrales en la semifinal ante el Unicaja. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

La final masculina sólo podrá verse en televisión por medio del nuevo canal de DAZN baloncesto.

Las finales de la Supercopa, gratis en el Roig Arena

Ya ha quedado claro que este domingo es un día histórico para el club taronja, con ambos equipos profesionales luchando por un título. El Roig Arena abrirá sus puertas a los aficionados para poder seguir uno, otro o ambos encuentros en directo mediante su gran pantalla de la que disponen en la zona de El Mercat (acceso C). Aunque el primer encuentro es en abierto, el del masculino es por medio de la plataforma de pago, así que muchos seguidores tendrán la oportunidad de verlo aquí. El acceso es libre hasta completar aforo.