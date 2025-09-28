El increíble baile de Moore a Garuba: ¡Le rompe los tobillos y lo deja en el suelo!

El Valencia Basket espera que Omari Moore le dé muchas alegrias esta temporada. El exterior ha sido protagonista durante la Supercopa Endesa 2025 y clave para lograr el título.

Moore ya avisó en la semifinal contra Unicaja con una estadísticas notables: 20 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. El taronja reafirmó su actuación con una gran final ante el Real Madrid con 10 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes en 30 minutos disputados contra el Real Madrid.

El base californiano fue un dolor de cabeza para los jugadores del Madrid con su agilidad y facilidad para romper, cambiar el ritmo y anotar tras penetración. De hecho Moore dejó una de las jugadas del torneo y quién sabe si de la temporada. Moore quedó emparejado con Garuba, el taronja se cambió el balón de mano con un 'crossover' marca de la casa, superando a Garuba y dejándolo sentado en el suelo.

Con la ausencia de Jean Montero, tanto Sergio de Larrea como Omari Moore han rendido a un nivelazo en este primer torneo de la temporada.