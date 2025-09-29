Baño de cerveza a Pedro Martínez, los bailes del vestuario y detallazo de Josep Puerto con un aficionado

El Valencia Basket volvía a ser campeón seis años después de la última Eurocup y ocho después de la anterior Supercopa Endesa y el momento bien merecía una celebración, aunque no pueda hacerse en València este lunes a causa de la alerta meteorológica. Eso sí, la fiesta en el Martín Carpena fue espectacular y no solo en la pista tras ganar al Real Madrid.

Los jugadores lesionados vivían con la máxima tensión los últimos minutos y la explosión de alegría llegó tras el final, con jugadores y miembros del cuerpo técnico y del club abrazándose mientras los aficionados desplazados lo celebraban también en la grada.

De Larrea, protagonista en la pista y en las celebraciones. / acb Photo/Aitor Arrizabalaga

La entrega del MVP a De Larrea fue otro de los grandes momentos de la noche, entre felicitaciones de sus compañeros antes de que Josep Puerto se dirigiera a una de las canastas para cortar las redes, con ayuda de Jaime Pradilla primero y Matt Costello después.

Claudia Arce

El gesto de Josep Puerto

El capitán, después, tendría un gesto que le honra y que es una muestra más de la comunión entre plantilla y afición, subiendo a la grada con la réplica de la Copa para abrazar a Marcos, un fiel aficionado en silla de ruedas que se desplazó a Málaga para animarles como lo ha hecho siempre en cada partido de La Fonteta y lo hará a partir del viernes en el Roig Arena, con el primer partido de la Euroliga en el pabellón ante la Virtus Bolonia.

Después bajó a pista pudo ser partícipe de la celebración de los jugadores e incluso de la clásica sesión de fotos de los campeones, en una experiencia inolvidable para Marcos y que emocionaba solo con verla.

Bailes en el vestuario

A partir de ahí, la fiesta se fue trasladando al vestuario, con un Kameron Taylor especialmente animando bailando tras lograr su segunda Supercopa Endesa consecutiva después de que fuera el MVP de la misma un año antes con el Unicaja.

Y como no podía ser de otra forma, no podía faltar el baño al entrenador, aunque en esta ocasión no fue en la ducha, sino con cerveza. Una de las imágenes de una celebración que continuaría ya fuera del Martín Carpena, donde decenas de aficionados desplazados esperaban a que salieran los jugadores mientras se hacían fotos con la Copa, en otro gran detalle del club con quienes se desplazaron hasta Málaga y debían volver horas después pese a la inquietud de la alerta meteorológica.

Los jugadores llegaron ya de madrugada a València, ya sin celebraciones previstas para este lunes y con la cabeza puesta ya en el partido del miércoles ante el Asvel, donde debutarán en la Euroliga.