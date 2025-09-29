Elena Buenavida llega a los 100 partidos de taronja

Elena Buenavida empieza a hacer historia con en el Valencia Basket. La jugadora canaria ha vuelto por la puerta grande ala primera plantilla del club taronja y aspira a convertirse en una de sus piezas importantes en la presente temporada, 2025-2026.

Elena Buenavida supera los 100 partidos / VBC

Tercera temporada como taronja

En su tercera temporada en el Valencia Basket -no consecutiva, tras su cesión la pasada campaña en Lointek Gernika- la exterior española lograba un hito en la pasada Supercopa, ya que alcanzaba los 100 partidos jugados con la camiseta taronja. Es la decimocuarta jugadora de la sección femenina en alcanzar los tres dígitos en este apartado.

En el primer partido oficial de la temporada 25-26, correspondiente con la semifinal de la Supercopa LF Endesa en Huesca, Buenavida alcanzó está significativa cifra. La escolta está situada como 14ª en el ranking histórico de enfrentamientos con la camiseta taronja con 101 encuentros, contando el partido de la final. Actualmente, el Top 5 de partidos lo forman Raquel Carrera (182), Cristina Ouviña (184), Marie Gülich (200), Leticia Romero (257) y Queralt Casas (280).

Elena Buenavida / FEB/ Alberto Nevado

En la semifinal ante Perfumerías Avenida Elena Buenavida llegaba a los 100 partidos y en la final ante el Casademont Zaragoza, los 101.

Los 101 partidos de Buenavida

Los partidos de la española se distribuyen en 63 en LF Endesa, 5 en Copa de la Reina, 4 en Supercopa LF Endesa y 29 de EuroLeague Women. Buenavida también ha sido partícipe de cuatro de los nueve títulos del Valencia Basket: LF Endesa (22-23 y 23-24), Supercopa LF Endesa (23-24) y Copa de la Reina (23-24).