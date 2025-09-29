Josep Puerto se une a la lista de históricos capitanes que han levantado un título con el Valencia Basket

Valenciano, natural de Almussafes, criado baloncestísticamente en la cantera del Valencia Basket, para Josep Puerto, el domingo fue uno de los días más especiales de su carrera. El valenciano levantaba su primer título de campeón con el Valencia Basket, el trofeo de la Supercopa Endesa conquistado en Málaga tras ganar al Real Madrid en la final. En su segunda temporada ejerciendo el honorífico título de 'capitán', Josep Puerto inscribía su nombre en la historia del club junto al de otros histórico capitanes como Víctor Luengo, Víctor Claver y Rafa Martínez que también han tenido el honor de recibir una copa de campeones.

Segunda temporada como capitán

Puerto debutó en la acb con el Valencia Basket en la histórica campaña 2016-17 en la que el club, también con Pedro Martínez en el banquillo, levantaba el título de campeones de Liga. Desde la temporada 2020-2021 Josep Puerto forma parte de la primera plantilla del Valencia Basket y la pasada campaña, adquiría los galones de capitán.

Formado en el club, Puerto se une así a otros ilustres valencianos que también ejercieron de capitanes y también levantaron títulos de campeones. El primero fue Víctor Luengo, que fue el encargado de alzar en 1998 la Copa del Rey de Valladolid, el primer título del club, y que también levantó la Copa ULEB de 2003. Luengo, ahora Relaciones Externas del club abría un camino que luego siguió otro canterano valenciano, Víctor Claver. que levantó en Vitoria el título de campeones de la Eurocup en 2014 , en aquella ocasión, lo hizo junto al segundo capitán Matt Nielsen.

Josep Puerto conquista su primer título / ACB

Sucede a Rafa Martínez

Otro ilustre capitán, el único no valenciano que ha tenido el honor de conquistar títulos como taronja es Rafa Martínez que había sido el último capitán del Valencia en alzar un título, el de la Eurocopa de 2019 y antes lo había hecho con la Supercopa de 2017 y con la Liga Endesa (2016-207) , y que eligió levantar con el lesionado Sam Van Rossom. Ya en 2014 había pedido a Serhiy Lischuck que le acompañara a recibir la Eurocopa que ganó aquel curso.

Con 10 puntos en 18 minutos, Puerto fue también uno de los jugadores más destacados de la final que el Valencia Basket le ganó al Real Madrid por 94-98 y además de alzar el trofeo se llevó de recuerdo una de las redes del Martín Carpena de Málaga.