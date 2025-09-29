Kameron Taylor, 'Míster Supercopa'

Kameron Taylor demostró el domingo que la Supercopa Endesa se le da especialmente bien. El estadounidense del Valencia Basket, que venía de ser elegido MVP de la pasada edición en 2024 con el Unicaja Málaga, este año, vistiendo la camiseta taronja volvió a cuajar una gran actuación y volvió a rozar el MVP. Sólo un brillante de Larrea, que se llevó finalmente el trofeo al jugador más valioso, impidió que repitiese galardón. Taylor anotó 17 puntos, capturó 3 rebotes,dio 4 asistencias y acabó 22 de valoración para sumar su segundo título seguido de Supercopa Endesa. En 2024, campeón con Unicaja y en 2025, campeón de nuevo con Valencia Basket, Kameron Taylor es ya 'Mister Supercopa'.

Taylor, fue MVP con Unicaja la pasada edición / ACB

Regreso a casa

Para Taylor, la Supercopa, disputada en el Martín Carpena fue muy especial ya que suponía volver a la cancha en la que ha jugado las dos últimas temporadas: "Ganar aquí es todavía mejor, era como jugar en casa para mí", admitió a Dazn Taylor, quien pese a no ser elegido este año MVP, se mostró muy contento porque el trofeo se lo llevase su compañero de Larrea: "Es una locura cómo juega Sergio, ya lo vimos el año pasado".

Kameron Taylor, con el trofeo de la Supercopa / ACB

Por segundo año consecutivo Kameron Taylor se convertía en el azote del Real Madrid en la final de la Supercopa. En 2024 superó a los blancos en la final con el Unicaja y este año lo ha vuelto a hacer con el Valencia Basket. En 2024, Taylor fue elegido MVP tras promediar 14 puntos (50% en tiros de 2, 80% en triples y 80% en libres), 3 rebotes, 3 asistencias y 17 de valoración en la edición disputada en Murcia.

Taylor no sólo brilló durante el partido, sino que también lo hizo en las celebraciones ya que fue el más animado tanto en la cancha como en el vestuario en el que animó a sus compañeros con un divertido baile.,