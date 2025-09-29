Los secretos de la final de Supercopa, desde el micrófono del árbitro

Los aficionados guardarán en la retina cada momento de la histórica final de Supercopa Endesa ante el Real Madrid (94-98) pero horas después de que Josep Puerto levantara el título como capitán, se puede disfrutar también de la final vivida desde dentro gracias al micrófono que llevó el árbitro principal, Emilio Pérez Pizarro.

Una joya de vídeo que ha hecho público la ACB, en el que se pueden ver las conversaciones, discusiones y explicaciones a jugadores y técnicos durante los 40 minutos de la final, con la intensidad subiendo hacia el final del partido en uno y otro equipo.

Al poco de empezar, Pérez Pizarro se interesaba por cómo se encontraba Neal Sako, con molestias en el tobillo desde la semifinal. Advertía poco después a Feliz por el uso de las manos en defensa y a Facu para que agilizaran las puestas del balón en juego, además de pedir calma a Lyles y a Pradilla, llegando a decirles "esto es solo un partido".

Pedro Martínez cuestiona una decisión arbitral en la final ante el Real Madrid. / Jorge Zapata / EFE

A continuación, el árbitro se dirigía a LLull con la siguiente apreciación: "Sergi, ¿puedo hablar contigo? Intenta por favor las reacciones tenerlas un poquito más comedidas. Creo que el arbitraje está siendo equilibrado, con nuestros fallos, que no lo discuto".

Buen detalle con Omari Moore

Y le llegó el momento a Omari Moore, una de las sensaciones de la Supercopa en su primer torneo oficial con el Valencia Basket. "¿Todo bien?, le preguntó Pérez Pizarro, a lo que el taronja respondió de forma sorprendente. "Estoy fallando bandejas fáciles, pero al margen de eso, estoy bien". "Escucha, todos somos humanos, qué le vamos a hacer, eres increíble", le respondió a su vez el árbitro.

La acertada protesta de Pedro Martínez

Más tensión hubo en una protesta de Pedro Martínez en la que no le faltaba razón tras un tapón de Tavares por detrás tras una falta que no vieron. "Estoy aquí, Pedro, toca el balón", le dijo Emilio. "Le ha empujado por detrás", fue la respuesta de Pedro. "Yo juzgo lo de arriba y toca el balón, Pedro", insistía el Pérez Pizarro. "Pero si lo ha empujado por detrás, es antideportiva", recalcaba Pedro "¿Antideportiva?, pero si toca el balón arriba Pedro", respondía una vez más el árbitro. "Tavares le ha empujado por detrás", concluía Pedro enfadado.

Las protestas le llegaban de uno y otro equipo, tanto de Scariolo como de Costello o Puerto, pero incluso hubo momentos hasta para el buen humor, como en un intercambio de palabras con Facu Campazzo, en buen tono. "Facu, ya es la segunda vez que me confundes", le dijo Pérez Pizarro. A lo que respondió el argentino: "Estás viejo". "Eso es verdad", concluyó bromeando el árbitro.

El base argentino del Real Madrid, Facundo Campazzo, protestando ante Emilio Pérez Pizarro. / Jorge Zapata / EFE

Scariolo y los "aspavientos de Pedro"

La tensión se palpaba en los banquillos y Scariolo no dudó en echarle en cara lo que él consideraba un distinto criterio ante las protestas de Pedro Martínez y las suyas. "No tiendo por qué los aspavientos de Pedro son más baratos que los míos", le decía el exseleccionador. "No, eso no es verdad, Sergio, yo hablo contigo igual que hablo con Pedro", le respondía. "¿Qué no es verdad? A mí me ha dado una técnica Jordi Aliaga y a él no", insistía Scariolo. "Bueno, algo le habrás hecho. Lo de Pedro lo controlo yo", concluyó Pérez-Pizarro.

Poco antes ya le había protestado Scariolo en la misma línea. "Y la protesta de Pedro?, ¿yo la técnica?". Y casi al final, volvía a hablar con el italiano sobre la normativa referente a la hora de pedir Challenge, antes las protestas del técnico madridista.

Pero al margen de estos momentos puntuales, se puede apreciar en el vídeo la tranquilidad con el que trataba de llevar la final y el hecho de dar explicaciones con naturalidad en cada una de las decisiones que le cuestionaban unos y otros, con Taylor, Hezonja, Pradilla, Reuvers, Facu o Campazzo recibiendo las últimas explicaciones antes del final del partido.