El Valencia Basket 3x3 compite en Mataró pese a las bajas de última hora

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 disputó este fin de semana el Challenger de Mataró, cita internacional del calendario FIBA 3x3 que otorgaba una plaza para el Macao Masters del World Tour. El conjunto taronja afrontó el reto con un roster seminuevo debido a las bajas de Alfonso Ribera y Javier Valderrey por lesión, lo que obligó a una reestructuración de última hora con las incorporaciones de Fabio Santana y Martín Calvo, acompañando a Juanma Robles y Javier Herrero.

Asi fue la competición

En la fase clasificatoria, el equipo compitió ante dos rivales de gran nivel pero no pudo superar la ronda tras caer ante Bucharest (14-16) y Kaunas (19-21). La falta de automatismos, fruto de los cambios en el bloque, se dejó notar pese al esfuerzo colectivo y a la rápida adaptación de los recién llegados.

Próxima cita

El calendario no da tregua y este miércoles el Valencia Basket 3x3 volverá a la acción en el Challenger de Tianjin (China, 1-2 de octubre), con el desgaste que supone un viaje de esta magnitud y el poco margen de recuperación. En esta nueva cita internacional, el equipo recuperará a Valderrey en lugar de Santana, mientras que Martín Calvo continuará en el roster debido a la baja prolongada de Alfonso Ribera.