El Valencia BC se une al selecto y reducido club de los ganadores de la Supercopa

Sólo siete clubes ACB pueden presumir de tener en sus vitrinas al menos un título de campeones de la Supercopa y sólo cinco, en toda la historia lo han logrado ganar en más de una ocasión. Entre estos cinco clubes está desde el pasado domingo el Valencia Basket que en Málaga, tras superar en la final al Real Madrid, conquistaba la segunda Supercopa de su historia. La primera fue en 2017 en una edición disputada en Las Palmas en las que los taronja, entrenados en aquella ocasión por Txus Vidorreta, superaban en semifinales al Unicaja Málaga (83-78) y en la final al anfitrión, el Herballife Gran Canaria por 69-63.

Palmarés de la Supercopa / ACB

Cuartos en el ránking

Con sus dos títulos de campeones de la Supercopa, el Valencia Basket escala hasta la cuarta posición del ránking histórico de clubes con más victorias en esta competición que se ha consolidado como la primera oficial de cada temporada en el baloncesto ACB. Sólo Real Madrid, Barça y Baskonia superan a Valencia Basket en el palmarés de la Supercopa. Los reyes de la competición, pese a caer en las dos últimas finales: en 2024 frente a Unicaja y este año frente a Valencia Basket, sigue siendo el Real Madrid que atesora diez títulos. Le sigue el Barça con 6 y el Baskonia con 4. El Barça conquistó este trofeo por última vez en 2015 y el Baskonia, en 2008, por lo que, por lo que el Valencia BC es, por detrás del Real Madrid, el segundo equipo que más veces ha ganado la Supercopa en la última década.