Cambio de chip taronja y estreno en la Euroliga ante Nando de Colo

La Supercopa Endesa ya es historia. Ni la alerta meteorológica ni el calendario infernal de partidos (12 en el mes de octubre y cinco en ocho días) han permitido al Valencia Basket recrearse en su primer título desde hace seis años, ya que este mismo miércoles afrontan su debut en la presente edición de la Euroliga en un partido a domicilio ante el Asvel Villeurbanne del extaronja Nando de Colo.

Una nueva prueba de fuego para un Valencia Basket que mantiene las cuatro bajas por lesión que ya tuvo en la Copa (Jean Montero, Brancou Badio, López-Arostegui y Yankuba Sima), pero que al menos podrá contar con Nate Sestina, ya que en la máxima competición europea no hay que hacer un descarte de entre los tres extracomunitarios, pudiendo jugar junto a Kameron Taylor y Omari Moore. Con él, son 12 los jugadores que se han desplazado a Francia.

Del partido, Pedro Martínez destaca que "nos llega un poco limitados por el físico. No sabemos ahora mismo si algunos jugadores que están con problemas físicos van a poder ayudarnos. Pero vamos con buen ánimo, con confianza, para ver si podemos seguir compitiendo bien. Es un equipo muy físico, que tiene jugadores muy generadores, jugadores que tienen mucha capacidad de pasarse bien el balón, como Nando de Colo, Harrison. Por dentro tienen físico, tienen buen tiro. Creo que va a ser un partido muy difícil. Hay que ir con la mentalidad positiva, pero esto es un camino muy largo y tanto si ganamos como si perdemos quedará mucho por delante. Y no hay ni que echar las campanas al vuelo ni desmoralizarse, que son muchísimos partidos y todavía muchísimos meses por delante de competición”.

Rival con cambios y buenas sensaciones

Por otra parte, el ASVEL llega con buenas sensaciones tras su estreno en la Liga francesa con un contundente triunfo ante Nancy por 115-71. Tras un verano con salidas importantes, el equipo francés se ha reinventado con apuestas interesantes en sus jugadores americanos como Seljaas, Harrison y Watson y centrándose en el poderío físico nacional para completar su juego interior con Vautier, Traoré o Massa. Otro de sus fichajes, Thomas Heurtel, no ha podido participar en ningún partido hasta el momento por lesión.

Omari Moore e Ike Iroegbu, antes de su debut en la Euroliga. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

Tres debutantes en Euroliga... de momento

En la que será la novena ocasión en la que el Valencia Basket dispute un partido de competición europea ante este rival en territorio francés, podrán debutar en la máxima competición europea tres jugadores de la actual plantilla taronja (Omari Moore, Isaac Nogués e Ike Iroegbu), mientras que tendrán que esperar para debutar en Euroliga hasta que se recuperen de sus lesiones Jean Montero y Yankuba Sima.

Por otra parte, el capitán Josep Puerto, con 85 partidos en Euroliga (todos ellos con la elástica taronja) ya es el segundo jugador que más partidos ha jugado en la máxima competición europea con el Valencia Basket. Le sigue de cerca Jaime Pradilla, cuarto en ese listado general con 78 partidos. Ya saben lo que es jugar la máxima competición continental de taronja Xabi López-Arostegui (56), Nate Reuvers (29) y Sergio De Larrea (3). Entre los que ya han probado esta competición pero se estrenarán en ella como taronjas están Darius Thompson (108 partidos), Matt Costello (94), Nate Sestina (35), Neal Sako (33), Kameron Taylor (19) y Brancou Badio (que jugó unos segundos con el Barça en esta competición en un partido).