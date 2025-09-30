Por JB

Una nueva cita épica. La Euroliga de este año llega como un ilusionante vendaval a un equipo y afición que se muda de casa. Sin salir de Valencia y con la intención de volver a cuajar una gran temporada liguera, toca disfrutar de un calendario europeo histórico.

El Roig Arena mostrará al mundo un espacio único espectacular que ofrecerá a aficionados locales y rivales toda una experiencia más allá del deporte. Serán 19 los equipos que visiten el nuevo pabellón taronja, la mayoría desde el extranjero.