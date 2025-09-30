ESPECIAL | EUROLIGA
Euroliga 2025
Así vivirá el Valencia Basket el gran torneo europeo en el Roig Arena
Por JB
Una nueva cita épica. La Euroliga de este año llega como un ilusionante vendaval a un equipo y afición que se muda de casa. Sin salir de Valencia y con la intención de volver a cuajar una gran temporada liguera, toca disfrutar de un calendario europeo histórico.
El Roig Arena mostrará al mundo un espacio único espectacular que ofrecerá a aficionados locales y rivales toda una experiencia más allá del deporte. Serán 19 los equipos que visiten el nuevo pabellón taronja, la mayoría desde el extranjero.
Un campeonato con acento español
Tras una expansión de 18 a 20 equipos, la Asamblea de la Euroliga aprobó la asignación de invitaciones de tres años para Estrella Roja, Partizán, Valencia Basket y Virtus Bologna, mientras que Dubai Basketball disfrutará de un permiso de hasta cinco años. Todo es renovable, claro..
Sin embargo, el país con más representación será España. El cuadro taronja acompañará a Real Madrid, Barcelona y Baskonia, para sumar cuatro clubes en la máxima competición continental. Por otro lado, Turquía, Serbia, Israel, Grecia, Francia e Italia tendrán dos clubes cada uno, dejando a Emiratos Árabes, Mónaco, Alemania y Lituania con una representación..
Listado de equipos participantes
¿Las estrellas?
El calendario
Los 20 equipos buscarán hacerse con un pase para la Final Four de finales de mayo. El Valencia Basket quiere mostrarse como uno de los candidatos y para ello deberán hacer del Roig Arena todo un fortín. El cuadro de Pedro Martínez quedó 2º en la pasada Liga Endesa y perdió en semifinales de la Eurocup, por lo que llega con un buen cartel internacional.
Fase de grupos
Del 30 de septiembre al 17 de abril
¿Cuándo debuta el Valencia Basket?
El primer partido de los taronja en la presente Euroliga es el 1 de octubre ante el Lyon-Villeurbanne en territorio francés (20 horas). Sólo dos días después, el Virtus Bologna visitará el Roig Arena (3 de octubre a las 20:30 horas).
Fase final
Del 21 de abril al 13 de mayo empiezan las eliminatorias y de ahí saldrán los participantes en la Final Four.
La sede de la Final Four
Atenas albergará la Final Four de la Euroliga en 2026. El recientemente renovado pabellón Telekom Center Arena, históricamente conocido como OAKA, con capacidad para 18.000 espectadores, será la sede del máximo torneo continental..
Una cita para la historia en la que será la novena participación de los taronja en la Euroliga. El Valencia Basket sueña con convertirse en el cuarto equipo español en lograr el campeonato tras Real Madrid (11), FC Barcelona (2) y Joventut de Badalona (1).
Un reportaje de SUPERDEPORTE
Autor: Javier Bengoa