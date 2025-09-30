Superdeporte

Así vivirá el Valencia Basket el gran torneo europeo en el Roig Arena

Una nueva cita épica. La Euroliga de este año llega como un ilusionante vendaval a un equipo y afición que se muda de casa. Sin salir de Valencia y con la intención de volver a cuajar una gran temporada liguera, toca disfrutar de un calendario europeo histórico.

Imagen exterior del Roig Arena iluminado

El Roig Arena mostrará al mundo un espacio único espectacular que ofrecerá a aficionados locales y rivales toda una experiencia más allá del deporte. Serán 19 los equipos que visiten el nuevo pabellón taronja, la mayoría desde el extranjero.

Un campeonato con acento español

Tras una expansión de 18 a 20 equipos, la Asamblea de la Euroliga aprobó la asignación de invitaciones de tres años para Estrella Roja, Partizán, Valencia Basket y Virtus Bologna, mientras que Dubai Basketball disfrutará de un permiso de hasta cinco años. Todo es renovable, claro..

Sin embargo, el país con más representación será España. El cuadro taronja acompañará a Real Madrid, Barcelona y Baskonia, para sumar cuatro clubes en la máxima competición continental. Por otro lado, Turquía, Serbia, Israel, Grecia, Francia e Italia tendrán dos clubes cada uno, dejando a Emiratos Árabes, Mónaco, Alemania y Lituania con una representación..

Listado de equipos participantes

Las favoritas
Fenerbahçe, campeón
Escudo Turquía Fenerbahçe

No hay lugar a duda. El Fenerbahçe es el actual campeón de la Euroliga y de nuevo parte como uno de los grandes favoritos. Jasikevicius se desquitó después de cinco 'Final Fours' fallidas como técnico. Marko Guduric (19 puntos) y el MVP Nigel Hayes-Davis (23) fueron los mejores de la final ante el Monaco.


España
Escudo España ESPAÑA

En un torneo como el presente, todo puede pasar. España es el país con más representantes, sobre todo tras la llegada del Valencia Basket. Sobre el papel, el Real Madrid siempre será un candidato a todo y por ello tiene 11 campeonatos en su palmarés, pero otros como el Barça o el Valencia Basket pueden dar un salto cualitativo sobre la pista y clasificarse para la Final Four.


El Baskonia, lejos de lo que fue, disputará una Euroliga en la que buscará dar la sorpresa. Los vascos lo tienen muy difícil, ya que su plantel se encuentra muy por debajo del de los otros representantes españoles.

¿Las estrellas?

Pero, como bien sabemos, a veces una sola futbolista puede marcar la diferencia. De sus botas puede germinar un trofeo que, a priori, no estaba pensado para su selección. Más allá del trabajo colectivo (siempre imprescindible) y las sensaciones, una futbolista especial puede ser el detonante de un torneo histórico.

El calendario

Los 20 equipos buscarán hacerse con un pase para la Final Four de finales de mayo. El Valencia Basket quiere mostrarse como uno de los candidatos y para ello deberán hacer del Roig Arena todo un fortín. El cuadro de Pedro Martínez quedó 2º en la pasada Liga Endesa y perdió en semifinales de la Eurocup, por lo que llega con un buen cartel internacional.

Fase de grupos

Del 30 de septiembre al 17 de abril

Calendario Euroliga

¿Cuándo debuta el Valencia Basket?

El primer partido de los taronja en la presente Euroliga es el 1 de octubre ante el Lyon-Villeurbanne en territorio francés (20 horas). Sólo dos días después, el Virtus Bologna visitará el Roig Arena (3 de octubre a las 20:30 horas).

Fase final

Del 21 de abril al 13 de mayo empiezan las eliminatorias y de ahí saldrán los participantes en la Final Four.

Athens 2026

La sede de la Final Four

Atenas albergará la Final Four de la Euroliga en 2026. El recientemente renovado pabellón Telekom Center Arena, históricamente conocido como OAKA, con capacidad para 18.000 espectadores, será la sede del máximo torneo continental..

Pabellón Telekom Center Arena

Una cita para la historia en la que será la novena participación de los taronja en la Euroliga. El Valencia Basket sueña con convertirse en el cuarto equipo español en lograr el campeonato tras Real Madrid (11), FC Barcelona (2) y Joventut de Badalona (1).

