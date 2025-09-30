El temporal afectó a la expedición del Valencia Basket en su regreso desde Málaga

El fuerte temporal que afectó a la Comunitat Valenciana el lunes, también afectó al Valencia Basket que se vio obligado a cambiar su plan de regreso a casa desde Málaga donde el domingo conquistaban el título de la Supercopa Endesa. Aunque el grueso de la plantilla pudo regresar a casa sin problemas el mismo día de la final por la noche, en un vuelo privado, una segunda expedición que partió el lunes desde la ciudad andaluza no tuvo tanta suerte y se vio afectada por la alerta roja que obligó a cancelar o desviar vuelos con destino al aeropuerto de Manises.

Segunda expedición taronja

En esa segunda expedición 'taronja' viajaban los cuatro jugadores lesionados de la primera plantilla que se habían desplazado a vivir junto a sus compañeros la final de la Supercopa aunque no pudieron jugar al no estar aún recuperados de sus lesiones: Jean Montero, Brancou Badio, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima. Los cuatro, junto a parte del staff técnico del equipo, el director deportivo, Luis Arbalejo así como empleados del club, pernoctaron en Málaga y salieron desde allí el lunes en avión con dirección a València. Un vuelo que debería haber aterrizado en Manises a media tarde pero que, sin embargo, tuvo que ser desviado a Barcelona a causa de las fuertes lluvias. Una vez allí, se tomó la decisión de que los cuatro jugadores: Montero, Badio, López-Arostegui y Sima viajasen en tren hasta València, donde llegaron a última hora de la noche. Mientras, los miembros del cuerpo técnico, el director deportivo del club y varios empleados, se desplazaban directamente desde Barcelona a Lyon donde este miércoles 1 de octubre, debutará el Valencia Basket en la Euroliga visitando en la primera jornada al Villeurbanne.

Viaje a Lyon

El grueso de la expedición taronja, con la plantilla, así como el entrenador, Pedro Martínez, tiene previsto viajar esta tarde rumbo a Lyon. Se espera que no hay ningún contratiempo ya que para esta tarde las previsiones climatológicas son buenas y no se espera tormenta sobre Manises.

En el avión junto a los jugadores lesionados y parte del staff, que se vio afectado por la lluvia, viajaba también gran parte de los aficionados del Valencia Basket que se desplazaron a Málaga para animar al Valencia Basket en la final frente al Real Madrid.

Tres partidos

La plantilla que jugó la Supercopa no se vio afectada por la alerta roja ya que viajaron a València tras el partido con el objetivo de llegar cuanto antes a la capital del Turia y tener más tiempo de descanso para afrontar una durísima semana con tres partidos ya que los de Pedro Martínez visitan el miércoles al Villeurbanne, el viernes reciben en el primer partido en el Roig Arena al Virtus de Bolonia y el domingo, también en casa se enfrentarán al Barça en la primera jornada de Liga.