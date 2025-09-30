El Valencia Basket, ante el mes más duro de su historia con ¡doce partidos!

La temporada empieza fuerte para el Valencia Basket. Sin apenas para paladear la victoria lograda en la Supercopa Endesa el pasado domingo tras ganar al Real Madrid en la final, los taronja iniciarán este miércoles 1 de octubre un mes frenético, el más duro de su historia. Para empezar, arranca la Euroliga con una doble jornada y el domingo llegará el inicio de la Liga Endesa. Octubre será el reflejo de una intensa temporada en la que el Valencia Basket podría llegar a disputar hasta 99 partidos sumando todas las competiciones. En total, el Valencia Basket disputará en octubre un total de 12 partidos, una cifra récord en la historia taronja. Sólo en una ocasión, en diciembre de 2023, el Valencia Basket disputó también 12 partidos.

Como añadido a este duro inicio de la campaña, Valencia Basket afronta los primeros partidos de octubre con una concentración de partidos a la que nunca antes se había enfrentado: disputará cinco partidos en ocho días.

Doce partidos en octubre

La temporada regular más larga de la EuroLeague, con 20 equipos y 38 jornadas, comienza este martes para algunos equipos aunque Valencia Basket esperará al primer día de octubre para estrenarse en la máxima competición europea para visitar la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne.

La doble jornada de Euroliga esta semana continuará el viernes 3 (20:30 horas) con un partido muy esperado, será el primero de los taronja en el Roig Arena. Los de Pedro Martínez recibirán al Virtus Bolonia en la segunda jornada de la competición europea. Sin tiempo casi para cambiar el chip, en menos de 48 horas llegará otra gran cita, la primera jornada de la Liga Endesa que también tendrá por escenario el Roig Arena con la visita del Barça a las 17:00 horas.

Seis partidos como local y seis como visitante afrontará el Valencia Basket durante el mes de octubre. Ocho de competición continental y cuatro de Liga Endesa. Encadenando viajes como los que le llevarán consecutivamente a Barcelona y Lugo o a Mónaco y Lleida. Con rachas de partidos seguidos como local como las visitas de Joventut Badalona, Fenerbahçe Beko Istanbul y Dubai Basketball al Roig Arena.

Sólo un precedente

Poniendo la vista atrás en el histórico taronja, Valencia Basket solo había afrontado una docena de partidos en un mes en una ocasión. Fue en diciembre de 2023, cuando entre Euroliga y Liga Endesa también acumuló doce partidos en un mes. En aquella ocasión, siete de los partidos fueron como local y cinco de ellos como visitante. También en aquel caso la distribución entre competiciones fue diferente, con siete choques de Euroliga y cinco de Liga Endesa. El balance: seis victorias y seis derrotas.

Una concentración inédita de partidos

Para añadir más dificultad a este inicio de las dos ligas en las que participa, Valencia Basket lo hace tras jugar los dos partidos de su Supercopa nacional durante el fin de semana anterior. Una concentración del calendario que le llevará a disputar cinco partidos en ocho días: la semifinal de la Supercopa Endesa ante Unicaja del sábado 27, la final ante el Real Madrid del domingo 28 que acabó con el segundo título para Valencia Basket y los tres choques de esta semana ante LDLC ASVEL Villeurbanne (miércoles 1), Virtus Bologna (viernes 3) y Barça (domingo 5).

Calendario del Valencia Basket en octubre / VBC

Una cuesta en este inicio de calendario que también afrontarán varios equipos que compiten en la Euroliga, pero ninguno de los tres rivales con los que se mide el Valencia Basket. El LDLC ASVEL Villeurbanne solo jugó un partido el fin de semana, el de la primera jornada de la Liga francesa en el que arrasó al SLUC Nancy por 115-71. La Virtus Bologna sí jugó la Supercopa de Italia, aunque solo disputó un partido al caer en semifinales ante el que fue a la postre campeón, EA7 Emporio Armani Milán, por 86-93. El Barça no disputó la Supercopa Endesa y disputó su último amistoso el viernes 26 en Lleida.