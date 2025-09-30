Así vivió de Larrea la final: "No hemos tenido ni gorritas, ni champán, eso está guapo, nos falta ganar más"

La Liga Endesa, en sus redes sociales, ha publicado un vídeo dedicado a Sergio de Larrea con una pequeña entrevista a pie de página en el Pabellón Martín Carpena en la que el vallisoletano, el héroe de la final, narra sus sensaciones tras conquistar su primer título como jugador del Valencia Basket y además, después de ser elegido MVP del torneo.

Bromea sobre las celebraciones

Sergio de Larrea, que a sus 19 años se convertía en el jugador más joven de la historia de la Supercopa en ser elegido MVP, se muestra feliz pero con los pies en el suelo. El base taronja bromea sobre la falta de preparación en las celebraciones taronja tras conquistar el título: "No hemos tenido ni gorritas, ni champán, eso está guapo, nos falta ganar más", afirmaba en referencia a la costumbre ya extendida de los equipos de lucir gorras o camisetas de 'campeones' tras conquistar un título. En este caso, la plantilla brindó con cerveza en el vestuario.

De Larrea se mostró orgulloso de lo logrado en Málaga: "Sigo sin creémelo un poco pero ilusionado con el trabajo individual y colectivo que hemos dado en la pista. Hemos dado un gran nivel durante todo el torneo y sobre todo hemos puesto en práctica todo lo que habíamos trabajado antes".

Dedicado a su familia y amigos

El MVP de la Supercopa se acordó de su familia y sus amigos a los que dedicó el título: "Mi hermano, mis padres, mis tíos, mi familia, mis amigos, que seguramente alguno lo haya visto , son mis amigos con los que jugaba en el cole yi seguro que se han sentido superorgullosos, ni s esperaban que pudiera suceder esto".

Agradecido a Pedro Martínez

Sobre el apoyo y la confianza del entrenador taronja, Pedro Martínez, resaltó: "Estoy muy agradecido porue está siempre muy pendeitene, de que todo el tema de ruido en el exterior no me afecte".

De Larrea, además de seguir mejorando día a día como jugador, tiene claro que no debe descuidar su crecimiento como persona y pese a todo, mantiene su humildad: "Al final conlo que se queda la gente es con la persona, no con el jugador, es algo que siempre se me ha enseñado, que la educación y el respeto es lo primero e intento llevarlo al máximo cada día".