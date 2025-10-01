Arturo Valls, fan zone, música... el Valencia Basket prepara una gran fiesta para estrenar el Roig Arena

Se acerca el gran día, el momento que la afición taronja lleva años esperando, desde que empezaron las obras del nuevo pabellón taronja. El Roig Arena abrirá sus puertas por primera vez en 'modo baloncesto' este viernes 3 de octubre y el Valencia Basket prepara una gran fiesta para celebrarlo. Será en la segunda jornada de la Euroliga en la que los de Pedro Martínez recibirán a la Virtus de Bolonia. El partido empezará oficialmente a las 20:30 horas, pero la fiesta de inauguración del Roig Arena, lo hará mucho antes.

Opening Day

El club ha catalogado este partido como 'Opening Day' ya que será el primero del equipo masculino en el Roig Arena. El equipo masculino tendrá también su propio Opening Day que será el 12 de octubre coincidiendo con el primer partido en casa de las de Rubén Burgos, a las 12:30 h. ante el IDK Euskotren en la segunda jornada de la Liga F Endesa.

El partido de este viernes ante la Virtus de Bolonia será muy especial y para celebrarlo, el club ha preparado un gran número de actividades. El partido empieza a las 20:30 horas, pero, antes, a las 19:50 h. se celebrará la ceremonia de inauguración que será presentada por el valenciano Arturo Valls.

Fan Zone

Además, desde mucho antes, desde las 17:00 horas y hasta las 19:30 h. el club pondrá en marcha un 'Fan Zone' especial para la ocasión situada junto a la entrada principal del Roig Arena con animación, y con un escenario en el que habrá muchas sorpresas. El debut del Valencia Basket en su nuevo pabellón ha despertado gran expectación. Además de los 11.000 abonados que han adquirido el pase para toda la temporada, la venta del resto de entradas va a muy buen ritmo y se espera un ambientazo taronja.