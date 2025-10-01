Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | ASVEL sorprende al Valencia al descanso

El equipo taronja se estrena en la Euroliga 2025/2026 con la visita al Astroballe, vive el partido minuto a minuto con SUPER

Directo Euroliga | ASVEL Villeurbane - Valencia Basket, live

Directo Euroliga | ASVEL Villeurbane - Valencia Basket, live / SD

Iván Carsí

Iván Carsí

La Supercopa Endesa ya es historia. Ni la alerta meteorológica ni el calendario infernal de partidos (12 en el mes de octubre y cinco en ocho días) han permitido al Valencia Basket recrearse en su primer título desde hace seis años, ya que este mismo miércoles afrontan su debut en la presente edición de la Euroliga en un partido a domicilio ante el Asvel Villeurbanne del extaronja Nando de Colo.

Una nueva prueba de fuego para un Valencia Basket que mantiene las cuatro bajas por lesión que ya tuvo en la Copa (Jean Montero, Brancou Badio, López-Arostegui y Yankuba Sima), pero que al menos podrá contar con Nate Sestina, ya que en la máxima competición europea no hay que hacer un descarte de entre los tres extracomunitarios, pudiendo jugar junto a Kameron Taylor y Omari Moore. Con él, son 12 los jugadores que se han desplazado a Francia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents