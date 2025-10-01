Directo | ASVEL sorprende al Valencia al descanso

En Directo
La Supercopa Endesa ya es historia. Ni la alerta meteorológica ni el calendario infernal de partidos (12 en el mes de octubre y cinco en ocho días) han permitido al Valencia Basket recrearse en su primer título desde hace seis años, ya que este mismo miércoles afrontan su debut en la presente edición de la Euroliga en un partido a domicilio ante el Asvel Villeurbanne del extaronja Nando de Colo.
Una nueva prueba de fuego para un Valencia Basket que mantiene las cuatro bajas por lesión que ya tuvo en la Copa (Jean Montero, Brancou Badio, López-Arostegui y Yankuba Sima), pero que al menos podrá contar con Nate Sestina, ya que en la máxima competición europea no hay que hacer un descarte de entre los tres extracomunitarios, pudiendo jugar junto a Kameron Taylor y Omari Moore. Con él, son 12 los jugadores que se han desplazado a Francia.
📍 58-59 ⌚ 00:30
📰 Tapón ilegal a Taylor.
📍 56-59 ⌚ 01:05
📰 Anota en transición Valencia Basket ahora estirar el marcador.
📍 54-57 ⌚ 02:00
📰 ¡GORRAZO DE THOMPSON A WATSON!
📍 54-57 ⌚ 02:00
📰 Penetración de Thompson para dentro
📍 54-54 ⌚ 02:45
📰 Canasta de Watson
📍 52-54 ⌚ 03:00
📰 Otros dos de Costello tras la bandeja a aro pasado
📍 48-52 ⌚ 04:40
📰 Palmeo de Costello.+2.
📍 46-50 ⌚ 05:30
📰 Tiempo muerto.en pista. +4 para los taronja tras los tiros libres.
📍 46-48 ⌚ 05:30
📰 Libres para Moore, anota los dos
📍 46-46 ⌚ 05:36
📰 Anota De Colo, triplazo del ex taronja
