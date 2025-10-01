Pedro Martínez: "Ha sido muy duro"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, compareció en rueda de prensa tras el partido ante el ASVEL Villeurbanne en el que el Valencia Basket debutó con victoria en la Euroliga este miércoles 1 de octubre. Para el técnico taronja, la clave del triunfo de su equipo esttuvo en "el control del rebote", especialmente en su canasta, les permitió compensar el elevado número de pérdidas que tuvieron.

El rebote, clave

"El control del rebote defensivo puede haber sido clave, hemos tenido un numero muy alto de pérdidas para nosotros y el rebote nos ha permitido compensarlo", explicó Pedro Martínez.

El Valencia acabó el encuentro con 50 rebotes, 30 de ellos defensivos, frente a los 35 del ASVEL y con 15 pérdidas de posesión frente a las 12 del equipo francés.

"Ha sido muy duro, como pensábamos que iba a ser. Ha habido momentos en la primera parte en los que nuestra defensa ha sido mejor que nuestro ataque. En la segunda parte hemos mejorado un poco pero ellos tienen también muy buenos jugadores", recordó. "Es una victoria de muchos detalles en el último cuarto", deslizó.

Paso a paso

Preguntado por sus expectativas en esta Euroliga, el técnico dijo que prefiere no mirar a largo plazo. El técnico destacó que el camino es muy largo y sólo piensa en "el momentoa actual, en cada partido". "No se qué podemos esperar, sabemos que es una competición muy diferentes al resto, diferente a la Eurocup de la que venimos y muy dura y que va a ser muy difícil sacar victorias. No debemos pensar demasiado en el futuro, hemos de estar contentos con la victoria", concluyó.