El Valencia Basket prolonga la fiesta y debuta con victoria en la Euroliga

El Valencia Basket debuta en la Euroliga 2025-2026 de la mejor forma, con victoria en la cancha del ASVEL Villeurbanne por 77-80 tras un igualado partido en el que los de Pedro Martínez demostraron su capacidad de lucha. El equipo de Pedro Martínez, que llegaba a Lyon como flamante campeón de la Supercopa inicia así con triunfo su novena experiencia en la máxima competición europea. Tras las derrotas de Real Madrid, Barça y Baskonia en la jornada del martes, el Valencia Basket, logró además salvar el 'honor español' y volver a casa con un triunfo de gran valor. Sin Montero sin Badio, sin López-Arostegui y sin Sima, bajas por lesión, el Valencia Basket demostró una vez más que tiene una sólida plantilla.

Tras el triunfo en Lyon, sin apenas desdescanso el Valencia Basket estrenará el Roig Arena este viernes 3 ante la Virtus de Bolonia en la segunda jornada.

Reuvers fue uno de los mejores del partido / Euroliga

Con un fulgurante contraataque tras una recuperación en defensa culminado por Harrison arrancaba el partido. El equipo francés lograba las primeras ventajas (6-1) pero ahí estaba Reuvers para, con un triple dar tranquilidad mientras de Larrea, el héroe de la Supercopa, robaba un balón y se iba solo a canasta para poner el empate a 6. El Valencia Basket se recomponía tras un titubeante arranque. Reuvers, con otro triple, tomaba el protagonismo (8-11) min. 5). Reuvers y de Larrea se repartían los puntos taronja, aunque Pedro Martínez movía el banquillo. Darius Thompson tomaba ahora las riendas de la dirección.

Pradilla fue determinante en defensa en los últimos minutos / Euroliga

Estilos muy similares

El ASVEL también sacaba la artillería exterior con Seeljas, autor de dos triples consecutivos y de nuevo tomaba ventaja (16-13). Ambos equipos rivalizaban en velocidad y tiro exterior. Iroegbu entraba en las rotaciones de la mejor forma y con un 3+1 se sumaba al ataque con una acción proverbial que de nuevo ponía por delante a los taronja. Valencia Basket, fiel a su estilo buscaba un juego rápido con muchos tiros a canasta, un juego que también trataba de implementar Villeurbanne. Ambos equipos corrían y peleaban el rebote. La igualdad era máxima y con 18-19 para el Valencia Basket acababa el primer cuarto. Reuvers, con 9 puntos fue el más certero en estos primeros 10 minutos.

El Valencia BC luchó contra la fuerte defensa local / Euroliga

Fuertes defensas

El partido seguía por los mismos derroteros en el segundo cuarto. Los dos equipos intercambiaban canastas y se mostraban contundentes en defensa con un juego muy físico (22-21 min. 12). El Valencia Basket trataba también de sacar ventaja bajo los aros con Costello como estilete. Faltaba Omari Moore por sumarse al espectáculo y entraba en calor con dos triples consecutivos que daban una ligera ventaja al Valencia Basket (24-29). El ASVEL tenía ahora muchos más problemas para anotar y el Valencia Basket se escapaba 24-32. Pero el equipo francés reaccionaba y cambiaba de táctica, abandonaba momentáneamente el tiro exterior y metía balones a sus hombres altos. La táctica funcionaba y recortaba distancias (30-32 min. 17). Iroegbu, con una rápida penetración frenaba la remontada local (30-34). Entraba en la cancha Isaac Nogués quien debutaba así en la Euroliga.

Nogués debutó en la Euroliga / Euroliga

El Valencia Basket pasaba ahora apuros ante la presionante defensa del ASVEL que lograba volver a ponerse por delante (35-34) tras firmar un parcial de 11-2. Las pérdidas de balón forzadas por la defensa local pesaban en el Valencia Basket. Con ese resultado se llegaba al descanso. El Valencia Basket necesitaba incrementar su acierto en ataque para volver a tomar las riendas.

Tercer cuarto

Dos tiros libres convertidos por Costello volvían a adelantar al Valencia Basket (35-36) en los primeros compases del tercer cuarto que continuaba con un intercambio de triples a cargo de Nando de Colo y Moore. Ahora era el Valencia Basket el que apretaba más en defensa con una buena presión y además, mejoraba el control del rebote ofensivo (40-43 min. 24). El Villeurbanne se encomendaba al talento de De Colo para mantener su acoso en el marcador. El extaronja daba un recital mientras el Valencia Basket también hacía gala de recursos ofensivos, esta vez con Taylor Kameron desde el triple. Continuaba la igualdad, con el Valencia Basket por delante pero con tímidas ventajas (46-50 min. 25).

Los taronja defendían su renta y a base de luchar cada balón se mantenían por delante. El rebote en ataque daba alas a los de Pedro Martínez que disponían de segundas y tercera oportunidades. Aún así, costaba anotar, el ASVEL trataba de que el Valencia Basket no imprimiese el ritmo alto en el que se siente más cómodo. Los taronja, a base de trabajo y supliendo la falta de brillantez en ataque con lucha, defendían su ventaja sin bajar la guardia aunque el ASVEL sobre la bocina del fin del tercer cuarto lograba igualar el marcador a 60.

Último cuarto

Con equilibrio total en el luminoso iniciaban los dos equipos el último cuarto. Era el ASVEL el que mantenía la dinámica del final del tercer cuarto y después de muchos minutos, se ponía por delante (62-60). Un triple de Lighty ponía el 5-0 para los locales pero ahí estaba Reuvers para inmediatamente volver a anotar otro triple y acercar a los taronja (65-63). De Larrea empataba de nuevo el partido (65-65) y la igualdad volvía al Astroballe de Lyon.

Una técnica por 'simulación' más que dudosa pitada a de Larrea (que además era la cuarta del vallisoletano), se traducía en un 2+1 para los franceses. Costello por fin encontraba premio desde el triple y en el mejor momento, para poner pro delante al Valencia Basket (68-71 min. 35). Seeljas replicaba con otra canasta de tres. El partido era un toma y daca, ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a rendirse. (71-71 min. 36).

Thompson también calentaba la muñeca con un triple (73-75). El partido estaba al rojo vivo y Puerto acababa de calentar el aro machacando un contraataque que estiraba la ventaja (73-77) y forzaba el tiempo muerto de Pierric Poupet, el técnico del ASVEL.

Últimos minutos frenéticos

Un tapón de Pradilla daba pie a un contraataque convertido por Costello. El partido entraba en una fase vibrantere, cuando ya se relamía en el aire dispuesto a machacar el aro, recibía un gorro que mantenía al ASVEL en el partido. Las defensas eran protagonistas y en la acción siguiente, Pradilla repetía tapón. En apenas unos segundos se habían visto tres gorros y dos con el aragonés como protagonista. A falta de 25 segundos, el Valencia Basket ganaba 77-79. Pedro Martínez pedía tiempo para estudiar la estrategia a seguir. Moore metía un balón a la zona a Reuvers que en solitario recibía una falta personal. El húngaro sólo anotaba 1 y dejaba el marcador en un inquietante 77-80 con 5 segundos de posesión para el Villeurbanne. Un resbalón de Ajinca frustraba las opciones francesas. El partido se lo llevaba el Valencia Basket por 77-80.

Ficha técnica

77.- ASVEL Villeurbanne (18+17+25+17): De Colo (17), Harrinson (6), Ajinca (2), Ndiaye (6), Vautier (12) -cinco titular- Seljaas (9), Massa (2), Jackson (2), Lighty (7), Watson (14) y Traore (-).

80.- Valencia Basket (19+15+26+20): De Larrea (6), Moore (12), Taylor (3), Sestina (3), Reuvers (13) -cinco titular- Puerto (5), Pradilla (2), Sako (-), Thompson (15), Iroegbu (8), Costello (13) y Nogués (-).

Árbitros: Radovic (CRO), Koljensic (MNE) y Racys (LIT). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Astroballe de Villeurbanne (Francia) ante unos cuatro mil espectadores.

Estadísticas del ASVEL Villeurbanne / Euroliga