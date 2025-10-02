Encuesta: ¿Quién anotará la primera canasta en el Roig Arena?

El Valencia Basket inaugura una nueva era con su primer partido en el Roig Arena, el moderno pabellón que se convierte en la nueva casa del equipo taronja. Este histórico estreno marca un antes y un después tanto para el club como para la afición, que vivirá por primera vez la emoción del baloncesto en un recinto de última generación. El Roig Arena de Valencia no solo ofrecerá la mejor experiencia para los seguidores, sino que también consolidará al Valencia Basket como una referencia en el panorama europeo.

Darius Thompson, uno de los fichajes que debutarán como local en el Valencia Basket. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

