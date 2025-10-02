Estreno histórico del Roig Arena con la Euroliga

Una nueva era empieza para el Valencia Basket. El Roig Arena ya es una realidad y, tras estrenar el nuevo pabellón con varios conciertos, llega el turno para el Valencia Basket, que debutará este viernes en su nueva casa en un partido de la Euroliga ante el Virtus Bolonia. Un rival que viene de ganar al Real Madrid en su estreno en la competición esta temporada y que pondrá a prueba a un equipo taronja en estado de gracia también tras conseguir la Supercopa y arrancar también en Europa con un meritorio triunfo en la pista del Asvel Villeurbanne.

El de este viernes será el cuarto partido en poco más de seis días para el Valencia Basket, que llega con las mismas bajas de los últimos encuentros, los lesionados Jean Montero, Brancou Badio, López-Arostegui y Yankuba Sima. Eso sí, tal y como pasó ante el Asvel, Pedro Martínez no deberá de hacer ningún descarte de entre los extracomunitarios, algo que sí tuvo que hacer en la Supercopa Endesa con Nate Sestina.

Pedro Martínez pide concentración

El técnico taronja tiene claro que el ambiente que rodea al partido por lo que supone el histórico debut en el Roig Arena puede ser peligroso para mantener la concentración y así lo refleja en la previa del partido. "Para nosotros es solo un partido más de los casi 90 que tenemos que jugar y nos apartamos totalmente, los profesionales nos apartamos totalmente de todo lo que rodea al partido y tenemos que estar centrados en lo que es nuestro trabajo y no puede haber nada de lo que rodee al partido que nos afecte".

Darius Thompson, uno de los fichajes que debutarán como local en el Valencia Basket. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

Eso sí, sabe que contarán con récord de asistencia en un partido como local, con más de 11.000 abonados, al margen de los miles que han sacado también sus entradas para no perderse el primer partido en el nuevo pabellón. "El equipo lo que tiene que hacer es darles una energía positiva para que ellos se metan en el partido con nosotros y que juntos hagamos una muy buena comunión y esto es en dos direcciones. Nosotros nos preparamos para eso y sabemos que si les damos a nuestro público los valores que a ellos les gustan los vamos a tener de nuestro lado”.

De la Virtus, añadió que "todos los rivales son duros. La Virtus tiene un excelente equipo, con jugadores muy físicos por dentro y jugadores por fuera muy difíciles de defender, como Edwards, Vildoza, Pajola o Morgan. Son jugadores con muchísima capacidad anotadora, juegan una muy buena defensa y evidentemente es un rival muy duro y muy difícil. Pero bueno, es que estamos jugando en la Euroliga, estamos jugando contra los mejores equipos de Europa y obviamente ya sabemos que facilidades nadie nos va a dar”

Precedentes a favor

En los precedentes, el equipo taronja tiene un balance positivo contra este rival como local (4-1) y hasta el momento siempre le ha ganado en los partidos disputados en nuestra ciudad en la Euroliga. La primera visita de la Virtus a la Fonteta tuvo lugar en el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Saporta Cup 1999-00, en la que el cuadro valenciano estuvo a punto de poder darle la vuelta a la eliminatoria, pero su victoria por 78-59 no fue suficiente. Tuvieron que pasar casi 22 años para que la Virtus volviese a jugar un partido en València, pero la de este viernes será su quinta visita desde 2021. En el precedente más reciente, el de la Euroliga 2023-24, acabó con victoria valenciana por 79-71 con 17 puntos de Chris Jones y 12 de Kassius Robertson.

Los jugadores del Valencia Basket, en la reciente celebración de la Supercopa Endesa. / Jorge Zapata / EFE

Cambios en la Virtus

En su victoria ante el Real Madrid por 74-68, el conjunto italiano hizo uno de los mejores despliegues defensivos de la primera jornada y aunque ha perdido piezas importantes de su esquema, se ha reforzado con el máximo anotador de la EuroLeague del curso pasado Marcus Edwards, Alen Smailagic o una de las sensaciones del pasado EuroBasket y que tuvo un excelente debut en la competición siendo el más valorado de su equipo, el alero Saliou Niang. El técnico Dusko Ivanovic tendrá a su plantilla a disposición a excepción del alero Nicola Akele.

Actividades previas

Cabe recordar que el Valencia Basket ha preparado una serie de actividades para la previa del partido inaugural en el Roig Arena, con una Fan Zone en el exterior desde las 17:00, e inicio de actos en el interior a las 19:50, conducidos por el presentador valenciano Arturo Valls. Además, la afición taronja podrá rendir un merecido homenaje en el recibimiento al equipo campeón de la Supercopa Endesa.