Mucha emoción y ovación a Juan Roig en la inauguración del Roig Arena

Antes del primer partido de la historia del Valencia Basket en el Roig Arena disputado este viernes 3 de octubre, el club taronja celebró una emotiva ceremonia de inauguración de su 'nueva casa'. El Roig Arena, se estrenaba en 'modo baloncesto' por todo lo alto en la segunda jornada de la Euroliga que enfrentó al Valencia Basket con la Virtus de Bolonia.

Ovación a Juan Roig

La inauguración fue conducida por el presentador valenciano Arturo Valls y estuvo repleta de sorpresas. El propio Juan Roig recibió una sorpresa cuando la niña encargada de llevar el balón del primer partido de la historia del Roig Arena, en lugar de dárselo a los árbitros, se dirigió directamente al empresario y mecenas valenciano para entregárselo a él. En ese momento, el pabellón, puesto en pie, dedicó una gran ovación y un largo aplauso a Juan Roig con cuyo patrimonio personal se ha financiado la construcción del Roig Arena en el que ha invertido un total de 400 millones de euros. El sueño de Juan Roig de dotar a la ciudad de un gran arena, ya es una realidad. El empresario valenciano a su vez, aplaudía a la afición agradecido.

Mucha emoción en la inauguración del Roig Arena / JM López

Un vídeo emocionó a la afición

A continuación, un veterano aficionado, Domingo Sebastián, 'encendía' simbólicamente el fuego taronja apretando un botón. A continuación se proyectaba en las pantallas del pabellón un emotivo vídeo recordando figuras históricas como el mítico Miki Vukovic y todos los títulos logrados por el primer equipo masculino y también por el femenino. En las gradas, caras emocionadas y también muchas lágrimas entre los aficionados taronja. El traslado de la Fonteta al Roig Arena era ya una realidad. Club y afición iniciaban juntos y más unidos que nunca, una nueva etapa.

Muchos VIPS en las gradas

Además de numerosos exjugadores taronja que han marcado una época en el club como Nacho Rodilla, Berni Álvarez, Sam Van Rosson, Antoine Rigadeau, Víctor Claver, Fernando San Emeterio.... el palco de autoridades, presidido por Juan Roig reunió a numerosos VIPS del deporte y la política. Entre los asistentes, el presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga; el director general de la Euroliga, Paulius Montejunas; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar; el presidente del Consejo Superior de Deportes, José María Uribes; el Director General del CSD, Fernando Molinero; el Director General de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera; el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó; el Diputado de Deportes, Pedro Cuesta; la alcaldesa de València, María José Catalá; la concejala de Deportes, Rocío Gil; el subdelegado del Gobierno; José Rodríguez.

Anem Afició

El escudo del club estuvo muy presente en todas ellas antes de que arrancara el choque y también apareció una banda de murciélagos, el animal simbólico de València, y algunos mensajes para los seguidores del tipo 'Anem Afició'

En el videomarcador se transmitió el partido y en todas hubo espacio para la publicidad. En todas se reflejó también el marcador, con algún error puntual, y en la del fondo se celebraban los anotadores locales.

Un mensaje muy especial

También se animó a comprar entradas con un código QR que llevaba directo a la pasarela y se mandó un mensaje de ánimo a Aquille Pollonara, jugador del equipo italiano que sufre leucemia, que tras dos meses en un hospital en València fue operado hace unos días en Italia