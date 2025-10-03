Horario y dónde ver el estreno de Valencia Basket en el Roig Arena con la visita de la Virtus Bologna

Llegó el día del debut del Valencia Basket en el Roig Arena. El primer equipo masculino juega su primer partido oficial de baloncesto en su nueva casa recibiendo a un histórico del baloncesto europeo como la Virtus Bologna en un encuentro correspondiente a la jornada 2 de la EuroLeague. La cita para los de Pedro Martínez es este viernes 3 de octubre, a las 20:30 horas y podrá verse a través de Movistar Plus+, así como seguirlo a través de la web de Superdeporte.es

Tras comenzar la temporada con tres partidos lejos de casa y regresar a Valencia con el botín de una Supercopa Endesa y una valiosa victoria en Lyon en la jornada inaugural de la competición continental, los hombres de Pedro Martínez se estrenarán frente a su afición en el que será el nuevo escenario de sus partidos. El apoyo de su afición será un elemento clave como pulmón extra para afrontar el cuarto partido en algo más de seis días para una plantilla que mantendrá las bajas de Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio y Yankuba Sima y solo tiene a disposición a doce jugadores profesionales para completar su convocatoria. El equipo taronja tiene un balance positivo contra este rival como local (4-1) y hasta el momento siempre le ha ganado en los partidos disputados en nuestra ciudad en la Euroliga. Valencia Basket comienza esta segunda jornada en la décima posición de la máxima competición continental, con un balance de 1-0.

La Virtus Bologna comenzó su temporada con un triunfo como local ante el Real Madrid por 74-68 que le permite llegar al Roig Arena en la octava posición en la clasificación. El conjunto italiano hizo uno de los mejores despliegues defensivos de la primera jornada y aunque ha perdido piezas importantes de su esquema, se ha reforzado con el máximo anotador de la EuroLeague del curso pasado Marcus Edwards, Alen Smailagic o una de las sensaciones del pasado EuroBasket y que tuvo un excelente debut en la competición siendo el más valorado de su equipo, el alero Saliou Niang. El técnico Dusko Ivanovic tendrá a su plantilla a disposición a excepción del alero Nicola Akele.

El frenético inicio de temporada llega al fin a casa

Después de un comienzo de pretemporada con los tres primeros partidos oficiales como visitante, Valencia Basket llega a casa por primera vez en el curso para estrenar el Roig Arena con una Supercopa bajo el brazo y tras sumar en Lyon el primer triunfo en competición europea. Cuando el balón vuele por primera vez en la nueva casa taronja, será el cuarto partido que el equipo taronja afronta en los poco más de seis días que van desde el comienzo de su semifinal de la Supercopa Endesa hasta el salto inicial del partido del viernes.