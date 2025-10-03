La Supercopa, invitada de lujo en la fiesta previa al estreno del Roig Arena

Noche de estreno. El Valencia Basket disputa este viernes 3 de octubre, el primer partido de su historia en el Roig Arena. Será en la segunda jornada de la Euroliga y ante la Virtus de Bolonia. Pero antes, la afición, ha podido disfrutar de un 'tardeo taronja' con numerosas actividades celebradas en la zona exterior al pabellón. La Fan Zone, ubicada para la ocasión en el exterior del pabellón, fue recibiendo a aficionados taronja desde las 17 horas. Ataviados con sus mejores galas para animar a su equipo, los aficionados disfrutaron de una gran fiesta organizada por el club y que se prolongó hasta las 19:30 horas, cuando los aficionados fueron entrando ya en el Roig Arena para asistir a la ceremonia de inauguración.

Así ha sido la fiesta taronja antes del estreno del Roig Arena / JM López

Actividades para todos

La Fan Zone, situada en la explanada situada frente a la puerta C del Roig Arena, esto es, en el tramo entre la entrada principal con el gran ojo y el nuevo parking ha sido el punto de encuentro para la ilusionada afición taronja que inicia una temporada histórica marcada por el estreno del espectacular Roig Arena, un pabellón a la altura de los mejores arenas de la NBA que ha costado 400 millones de euros y que ha sido financiado por el empresario y mecenas del club, Juan Roig.

En esta Fan Zone, la afición disfrutó de diversos juegos relacionados con el baloncesto además de ambientación y música, con stands de los patrocinadores y del propio club, donde pudieron comprar merchandising.

Fotos con la Supercopa

Como invitada de excepción estuvo la copa de campeones de la Supercopa Endesa conquistada el pasado domingo por el Valencia Basket en Málaga. Todos los aficionados pudieron fotografiarse con ella en la tienda del Valencia Basket en el Roig Arena.

La Fan zone contó también con un escenario en el que han desfilado algunas personalidades como Víctor Claver, exjugador taronja y ahora comentarista de TV que no quiso perderse el estreno del nuevo pabellón.