Valencia Basket, el 'tricampeón' inicia el camino hacia un nuevo título de la Liga F Endesa

Son el rival a batir. El equipo que ha consquistado las tres últimas ediciones de la Liga F Endesa y sueñan con conservar la corona una campaña más. Galicia es el primer destino y el Baxi Ferrol el primer rival del Valencia Basket que este sábado 4 de octubre (19:00h, Pabellón Municipal A Malata, Canal FEB y Youtube FEB) arranca una nueva aventura en la competición nacional. Las de Rubén Burgos afrontan esta primera jornada de Liga con el 'toque de atención' recibido en la Supercopa F Endesa el pasado fin de semana donde caían en la Final frente al Casademont Zaragoza. El mensaje es claro: la Liga F Endesa no será un camino de rosas y desde la jornada 1 las valencianas tendrán que dar lo máximo para conservar su hegemonía. Una competición que sigue creciendo y en la que cada vez hay más competitividad.

Las taronja afrontan su octava temporada en la máxima categoría. En las cinco últimas campañas han jugado la Final y en las tres últimas, han ganado el título. Un balance que las vuelve a situar en lo más alto en las quinielas de favoritas.

Rubén Burgos tovavía no podrá contar para este partido con Cristina Ouviña que sigue trabajando para recuperar su mejor nivel tras haber sido madre el pasado mes de junio. Tampoco estará en el debut liguero Leo Fiebich que tras participar en la WNBA, todavía no se ha incorporado al equipo valenciano.

El partido de este sábado supondrá el debut en la Liga F Endesa con el Valencia Basket de las nuevas incorporaciones para esta temporada: María Araújo, Tanaya Atkinson, Hind Ben Abdelkarder y Marija Lekovic, así como el regreso de Awa Fam y Elena Buenavida que tras jugar la pasada temporada cedidas, esta temporada vuelven a vestir de taronja.

Preparadas para iniciar la Liga / JM López / JM LOPEZ

El rival: Baxi Ferrol

Baxi Ferrol arranca esta nueva temporada cargada de ilusiones siguiendo la estela con la que acabaron la pasada campaña. Contra todo pronóstico el equipo gallego se metió en la final de la EuroCup Women, la primera de su historia, donde finalmente cayó por solo tres puntos ante Villeneuve d'Ascq LM. En LF Endesa se metió en playoffs, donde se cruzó con el líder de la liga regular, Spar Girona, al que no pudo superar en cuartos.

Esas buenas sensaciones les han permitido continuar con un bloque de jugadoras formado por Alba Sánchez, Gala Mestres, Blanca Millán, Claire Melia y Moira Joiner, que continúan bajo el mando de Lino López como entrenador. En el apartado de salidas ya no siguen Julie Pospisilova, Ángela Mataix, Noa Morro -jugadora que estaba cedida por Valencia Basket y que ahora vivirá su cesión en Kutabank Araski-, la extaronja Jori Davis y Carlota Menéndez.

En el apartado de incorporaciones llega la base croata Karla Erjavec, que cumplirá su tercera temporada en LF Endesa. El año pasado estuvo en Spar Gran Canaria, donde promedió 12 puntos por partido. La también base Karolina Sotolova aterriza procedente del Brno checo y es internacional con República Checa. Además, se han hecho con los servicios de Dalayah Daniels, que justo acaba de finalizar su etapa universitaria donde hizo un promedio 11 puntos y más de 6 rebotes por partido con las Washington Huskies. También ha sido este año número 24 del draft de la WNBA. Su última incorporación era la de la escolta española Bego de Santiago, que se despedía después de seis años en Movistar Estudiantes, donde había estado desde cantera. Sin embargo, hace solo unos días se daba a conocer su grave lesión de rodilla mientras disputaba el 3x3 con la selección española. Baxi Ferrol se ha movido rápido, incorporando a Elena Rodríguez, que estaba con un contrato temporal de pretemporada en Valencia Basket. La jugadora, que hizo muy buenas actuaciones en los partidos de preparación taronja y que llegaba tras finalizar su etapa en la NCAA de la mano de Harvard, tendrá su primera experiencia profesional.

Precedentes

El recorrido frente a Baxi Ferrol en LF Endesa es corto, pues el combinado gallego ha estado en dos periodos en LF Challenge. En las etapas en la máxima categoría, Valencia Basket se mantiene invicto ante este rival con un redondo 8-0 hasta la fecha. Si nos ceñimos a los cuatro partidos disputados en A Malata, las diferencias han sido algo dispares en cada enfrentamiento. Del +29 taronja en la temporada 18-19 se pasa a un +13 en la 21-22 y de ahí a un +11 en la 23-24. El año pasado Valencia Basket mantuvo un pleno de victorias con un triunfo 54-74.