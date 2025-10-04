Debut liguero por todo lo alto en el Roig Arena

Se acabó la espera. Los cajones se abren y la carrera de la Liga Endesa arranca una temporada más. Y para Valencia Basket comienza con la ilusión por las nubes tras ganar la Supercopa y empezar la Euroliga con dos victorias, la última el pasado viernes en el histórico estreno oficial del Roig Arena. Precisamente en el flamante nuevo pabellón taronja, que sigue coleccionando elogios a nivel nacional, debuta el conjunto de Pedro Martínez este domingo ante el Barça en la primera jornada de liga.

La afición taronja prepara para el partido ante el cuadro azulgrana la misma energía que impulsó a Valencia Basket a vencer a la Virtus Bologna. Una mística entre los jugadores y el pabellón que debe ser crucial a lo largo de la temporada para que los pupilos de Pedro Martínez sigan levantando títulos a final de curso. Y un partido ante un equipo como el Barça es una oportunidad perfecta para romper el hielo de la competición doméstica con un golpe sobre la mesa que mande un mensaje a todos los rivales.

Con este primer partido en competición nacional, Valencia Basket pondrá el punto final a un inicio de temporada frenético de partidos, con una carga de partidos sin precedentes en su historia. Cuando el balón se ponga en juego ante el Barça, comenzará su quinto partido en apenas nueve días. Antes del choque, por cierto, el equipo ofrecerá el título de Supercopa Endesa a su afición.

Liderados por Larry

Aunque el principal arma de Valencia Basket es el bloque, es difícil no sentirse liderado por un Sergio De Larrea que ha arrancado la temporada a un nivel estratosférico. El joven base taronja fue el MVP de la Supercopa conquistada por Valencia Basket y también fue el jugador más destacado de la victoria ante la Virtus Bologna. A sus 19 años, el vallisoletano está entrando en otra dimensión, dominando todos los registros sobre la cancha y asumiendo una responsabilidad que solo asumen los llamados a ser líderes.

Pedro Martínez, cauto por los esfuerzos

Los últimos han sido días de éxitos para la entidad taronja, pero también de mucho esfuerzo por acumulación de partidos. Pedro Martínez, en la rueda de prensa previa al partido, se ha referido precisamente a esa carga de minutos: "a ver cómo llegamos al domingo. Son muchos esfuerzos, muchos jugadores que están jugando a lo mejor algunos minutos más de los que les tocaría en condiciones normales. Nos tenemos que intentar recuperar y a ver si podemos ser muy competitivos el domingo".

Sobre el rival, el técnico taronja comentó lo siguiente: "El Barça para mí tiene un gran equipo. Hay gente hablo porque han perdido en la pretemporada. Y vienen de ganar en el campo de Panathinaikos. Hay mucha gente que habla por hablar y enseguida sentencia. El Barcelona tiene un grandísimo equipo, con un muy buen entrenador. Va a ser un equipo que va a hacer una grandísima temporada sin ningún tipo de duda, diga lo que digan algunos. Ahora nos toca intentar ser lo más competitivos que podamos ante un equipo absolutamente top”.

También tomó la palabra el escolta taronja Ike Iroegbu: “El Barça siempre es el Barça. Siempre va a ser un buen equipo, sin importar cómo haya sido su último partido. Siempre será un partido difícil contra ellos. Están bien entrenados y tienen buenos jugadores. Así que vamos a revisar el video del último partido y ver qué podríamos haber hecho mejor, reconocer las cosas buenas que hicimos, y ajustar en el entrenamiento para estar listos para el partido del domingo. El viernes ya tuvimos una pequeña muestra de lo que es el Roig Arena. Me alegra que consiguiéramos la victoria en el primer partido aquí. Y estoy deseando ver a todos los aficionados en el Roig Arena el domingo”.

En cuanto a los precedentes, el balance de enfrentamientos disputados en Valencia en competición acb es favorable al cuadro catalán por 18 a 25. Aunque una racha de cinco victorias taronja consecutivas equilibró el histórico entre estos dos equipos, desde la victoria en el tercer partido de los cuartos de final de 2017 por 67-64, el equipo azulgrana se ha impuesto en seis de sus últimas ocho visitas en competición nacional. Sin embargo, la dinámica reciente está mucho más equilibrada, con dos victorias para el equipo taronja y tres para el conjunto visitante en los últimos cinco precedentes. En el enfrentamiento más reciente, el de la jornada 20 de la temporada pasada, triunfo catalán por 86-100 con 17 puntos de Punter y 16 de Metu en el lado visitante y 19 de Chris Jones en el lado taronja

El Barça, con menos desgaste

El Barça quedará para siempre como el primer equipo que visita el Roig Arena en competición nacional y llega al nuevo recinto taronja con algo menos de desgaste tras no participar en la Supercopa Endesa la pasada semana pero también tras una doble semana de EuroLeague, en la que el viernes sacaron una victoria de prestigio en una de las canchas más complicadas del torneo como es la del Panathinaikos por 96-103.

El conjunto catalán ha mantenido buena parte del bloque de los últimos años y ha hecho fichajes de primer nivel como los de Will Clyburn (líder ofensivo del Barça es los primeros partidos oficiales), Toko Shengelia, Juani Marcos, Myles Cale y Miles Norris, aunque uno de sus tres extracomunitarios se tendrá que quedar fuera por la normativa de licencias acb. El equipo azulgrana tiene la baja del lesionado de larga duración Juan Núñez.

Para su visita al Roig Arena, Joan Peñarroya no podrá contar con Nico Laprovittola, que terminó el partido frente al Panathinaikos con molestias y no estará disponible. Baja sensible para el conjunto azulgrana, que piede al exterior argentino para las próximas tres semanas.