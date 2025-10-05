Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descarte de Pedro Martínez y regreso de Brancou Badio

El técnico taronja, obligado de nuevo a dejar a uno de los extracomunitarios fuera

Brancou Badio, durante el calentamiento

Brancou Badio, durante el calentamiento / Eduardo Ripoll

Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Valencia Basket estrena la Liga Endesa en el Roig Arena y lo hace con una novedad importante en forma de regreso, ya que Pedro Martínez recupera a uno de los cuatro jugadores lesionados en las últimas semanas.

Sestina, el descarte

Así, aujnque el técnico se ha visto obligado a hacer un nuevo descarte de entre los tres extracomunitarios, el roster sigue siendo de 12 jugadores profesionales para el partido ante el Barça, ya que la baja de Nate Sestina se compensa con el regreso de Brcou Badio.

El interior ya fue el descarte elegido por el técnico en los primeros partidos oficiales de la temporada en la Supercopa Endesa y vuelve a descansar ante la apuesta de Pedro Martínez por Omari Moore y Kameron Taylor.

Por su parte, Brancou Badio regresa tras varias semanas de baja por una lesión muscular, por lo que podrá jugar sus primeros minutos de la temporada.

