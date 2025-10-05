Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Baile taronja en el primer cuarto

Iván Carsí

Se acabó la espera. Los cajones se abren y la carrera de la Liga Endesa arranca una temporada más. Y para Valencia Basket comienza con la ilusión por las nubes tras ganar la Supercopa y empezar la Euroliga con dos victorias, la última el pasado viernes en el histórico estreno oficial del Roig Arena. Precisamente en el flamante nuevo pabellón taronja, que sigue coleccionando elogios a nivel nacional, debuta el conjunto de Pedro Martínez este domingo ante el Barça en la primera jornada de liga.

La afición taronja prepara para el partido ante el cuadro azulgrana la misma energía que impulsó a Valencia Basket a vencer a la Virtus Bologna. Una mística entre los jugadores y el pabellón que debe ser crucial a lo largo de la temporada para que los pupilos de Pedro Martínez sigan levantando títulos a final de curso. Y un partido ante un equipo como el Barça es una oportunidad perfecta para romper el hielo de la competición doméstica con un golpe sobre la mesa que mande un mensaje a todos los rivales.

