Horario y dónde ver el Valencia Basket-Barça, debut taronja en la Liga Endesa

El primer equipo masculino de Valencia Basket abre su participación en la Liga Endesa 2025-26 recibiendo al Barça (domingo 5, 19:00h, Roig Arena, DAZN) en el que será el primer partido de competición nacional de la nueva casa taronja tras el estreno del pasado viernes con el triunfo ante la Virtus Bologna. Los hombres de Pedro Martínez tendrán que tomar prestada la energía adicional de su afición para buscar su mejor versión posible en el que será su quinto partido en poco más de ocho días.

El Valencia Basket ofrecerá el título de campeones de la Supercopa Endesa, qal público del Roig Arena en los instantes previos al inicio del partido. Será la primera vez en la que el conjunto taronja juegue en la primera jornada contra este rival como local, en una oportunidad de cambiar su dinámica negativa reciente cuando ha empezado el curso acb en casa (ha perdido en las dos últimas ocasiones en las que empezó la Liga Endesa como local). No se lo pondrá fácil un oponente que ha ganado en seis de sus últimas ocho visitas a València para partido de Liga Endesa. A la espera de ver cuando vuelven los primeros lesionados, Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio y Yankuba Sima se han perdido toda la temporada oficial y ante la necesidad de descartar a uno de los tres jugadores extracomunitarios, el técnico taronja tendría que tirar de los jóvenes que han realizado la pretemporada con el primer equipo para completar la convocatoria.

El Barça, primer visitante nacional

El Barça quedará para siempre como el primer equipo que visita el Roig Arena en competición nacional y llega al nuevo recinto taronja con algo menos de desgaste tras no participar en la Supercopa Endesa la pasada semana pero también tras una doble semana de EuroLeague, en la que el viernes sacaron una victoria de prestigio en una de las canchas más complicadas del torneo como es la del Panathinaikos por 96-103. El conjunto catalán ha mantenido buena parte del bloque de los últimos años además de recuperar a Laprovittola y hacer fichajes de primer nivel como los de Will Clyburn (líder ofensivo del Barça es los primeros partidos oficiales), Toko Shengelia, Juani Marcos, Myles Cale y Miles Norris, aunque uno de sus tres extracomunitarios se tendrá que quedar fuera por la normativa de licencias acb. El equipo azulgrana tiene la baja del lesionado de larga duración Juan Núñez.