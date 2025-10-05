Pedro Martínez: "Larry ha tenido un golpe en el hombro pero no parece grave"

Pedro Martínez pudo celebrar la quinta victoria consecutiva en este inicio de temporada (93-81) pero el técnico mantiene los pies en el suelo y se muestra exigente de cara a mejorar algunas facetas del juego ante el próximo partido de Euroliga, precisamente ante el Barcelona de nuevo, pero en el Palau.

El rebote, asignatura pendiente

Si hemos tirado menos que el rival es por el tema del rebote, para lo que han reboteado, que nos han destrozado, no creo que haya mucha diferencia en el número de tiros. Nos tiene que servir para el próximo partido contra el mismo rival, la afición nos ha dado un punto de energía, hemos cogido ocho reotes ofensivos y ellos 16, nos tiene que servir para mejorar si queremos ganar el próximo partido.

Susto de Sergio De Larrea

Larry ha tenido un golpe en el hombro pero no parece grave.

Reacción del Barça tras el descanso

El basket tiene muchas situaciones, ellos tienen muy buen equipo, han salido con su mejor cinco posible en el tercer cuarto y nos han dominado, no todo depende de nosotros, el otro equipo también juega. Hemos ganado merecidamente, pero no siempre las cosas salen como quieres, no hay una explicación a esos minutos.

Regreso de Badio y lesionados

A Papi lo he visto bien, nos ha ayudado, lo he visto fuera de ritmo, con minutos limitados, no queríamos forzar, me ha dicho que está bien, esperemos que coja ese punto de ritmo que ha perdido con el tiempo que ha estado. No prevemos recuperar a ningún jugador de los lesionados en esta próxima semana.