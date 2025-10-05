Las sensaciones de Juan Roig en el Roig Arena: "Parece que estemos en otra ciudad, que esto sea la NBA"

Juan Roig está viviendo unos días muy especiales en los que ha visto hecho realidad su sueño de dotar a la ciudad de València y al Valencia Basket de un pabellón del máximo nivel. El viernes pasado en el estreno de la Euroliga en el Roig Arena y este domingo con el inicio de la Liga Endesa ante el Barça, el mecenas y empresario valenciano ha podido corroborar que todo el esfuerzo ha valido la pena. Así narraba sus sensaciones en declaraciones a DAZN en el descanso del partido ante el Barça: "Estoy encantado, me está gustando mucho, parece que estemos en otra ciudad, con otro equipo, parece que estemos en la NBA", afirmaba.

Homenaje a la familia Roig

Roig explicó con el Roig Arena rinde tributo a toda su familia: "No lleva mi nombre, sino el de mi familia, quería hacer un homenaje a toda mi familia, que somos muchísimos", resaltó el empresario, que se declaró un enamorado del baloncesto: "mi pasión por este deporte surgió viendo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, me pareció un deporte precioso, me encanta. Yo pensé que llegaría a ser más importante que el fútbol, en eso me equivoqué pero estamos trabajando para seguir haciéndolo más grande cada vez".

Juan Roig saludando a los jugadores tras el partido ante la Virtus de Bolonia / JM López / JM LOPEZ

El sueño empezó tras ganar la Liga

La construcción de un gran 'Arena' para València surgió tras conquistar la Liga 2016-2017 como Juan Roig narró: "cuando ganamos la Liga pensamos en hacer un gran pabellón. La primera idea fue remodelar la Fonteta pero los arquitectos, entre ellos mi hija Amparo, me lo desaconsejaron. Me dijeron que quedaría muy mal y así nació la idea de hacer un nuevo pabellón y además hacer un gran multiusos".

Juan Roig destacó que el Roig Arena se vivirán grandes momentos de baloncesto, entre ellos destacó la próxima Copa del Rey de 2026 que albergará el nuevo pabellón: "vamos a disfrutar de un gran acontecimiento para el baloncesto español como es la Copa del Rey, seguro que todo el mundo se lo pasará muy bien".