Cuenta atrás del Valencia Basket para la Liga U

El Consejo Superior de Deportes acoge este martes en Madrid la presentación de la Liga U (competición sub-22 para la formación del jugador español) en la semana en la que empezará la nueva competición de canteras en la que el Valencia Basket será uno de los protagonistas.

Los taronja, que dejan de tener como equipo vinculado en Segunda FEB al L'Horta Godella después de varios años de colaboración, empiezan así una nueva etapa en la que medirán el potencial de sus jóvenes valores junto a los del resto de grandes de la Liga, en el paso previo a que todos ellos intenten el salto a los primeros equipos.

La plantilla de Valencia Basket estará formada por 4 jugadores Sub-22 y 12 jugadores Júnior, algunos de los cuales trabajaron ya unos días con el primer equipo durante la pretemporada antes de que se incorporaran todos los internacionales. El staff estará encabezado por Gonzalo Muinelo, con José Nácher y Carlos Silla como ayudantes. Edu Pérez ejercerá de preparador físico y Agustí Girbés de fisioterapeuta. El pabellón de juego será la pista central de L’Alqueria del Basket y jugará sus partidos como local el sábado a las 12:00h.

15 equipos en dos grupos

Habrá un total de 15 equipos, con una primera fase en la que habrá dos grupos por nivel, una segunda fase de reagrupación, un play-out para definir puestos y una fase final en formato play-offs. Se disputarán alrededor de 28 partidos por temporada. Próximamente se darán a conocer las bases de competición definitivas.

Los 15 equipos divididos en dos grupos:

GRUPO A: FC Barcelona, Real Madrid, Joventut Badalona, Lenovo Tenerife, Unicaja Málaga, Valencia Basket, Casademont Zaragoza y BAXI Manresa.

GRUPO B: Hiopos Lleida, San Pablo Burgos, Dreamland Gran Canaria, UCAM Murcia, Bàsquet Girona y Betis Baloncesto o Covirán Granada.

La presentación de la Liga U, en la sede de la FEB. / FEB

Respaldo de las instituciones

La Liga U de la FEB y la acb se pone en marcha este viernes con el apoyo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Consejo Superior de Deportes (CSD). En la presentación de estar tarde a las 18:30 estarán la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, el presidente de la acb, Antonio Martín y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

Una iniciativa que trata de impulsar la competición nacional de canteras ante el éxodo masivo de jugadores a la Liga Universitaria de Estados Unidos.