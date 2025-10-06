Van Rossom, impresionado con un jugador del actual Valencia Basket

El estreno del Roig Arena fue el evento perfecto para reunir una vez más en València a muchas de las leyendas del club y entre ellos no faltó un Sam Van Rossom que tiene su camiseta retirada y una pista con su nombre en L'Alqueria del Basket. El 3 de junio, entre lágrimas de emoción, se despidió de La Fonteta tras el último partido de la temporada 2022-23 y posteriormente recibió un doble homenaje en su vuelta a València el 10 de mayo de 2025.

Meses después, ha regresado a València, pero ya para asistir a un nuevo pabellón que define como el "sumun" del crecimiento del club. "Para todos los jugadores que hemos estado en el pasado es muy especial estar aquí y ver el Roig Arena. Nosotros veíamos que el club crecía y crecía más y más, en La Fonteta, con L’Alqueria y ahora con esto ya es el sumun, después de esto se ha llegado al top y ahora falta que el equipo luche para intentar ganar lo máximo posible", señala en declaraciones a Superdeporte.

Sam Van Rossom, con Juan Roig el día del estreno del Valencia Basket en el Roig Arena. / JV

El base belga es el cuarto jugador con más partidos en la historia del Valencia Basket, clave en títulos como la Eurocup de 2014 y 2019, la Liga Endesa 2017, además de ser el mejor pasador de la historia con 1613 asistencias. Todo un referente para hablar del actual equipo de Pedro Martínez, con quien disfrutó también del mayor éxito del equipo masculino hasta la fecha, la Liga Endesa ganada al Real Madrid hace ahora poco más de ocho años.

Paralelismo con la primera etapa de Pedro Martínez

Y es precisamente en esta comparativa de etapas en la que ve cierto paralelismo con el actual Valencia Basket liderado desde el banquillo por el técnico catalán. "La temporada es muy larga y pueden pasar muchísimas cosas, pero está claro que en la primera época pasó algo parecido. El primer año jugamos muy bien pero no llegaron los resultados, en el segundo año dimos la campanada y ahora parece que va por el mismo camino. Ha podido adaptar el equipo que tenía el año pasado a su gusto y a largo plazo yo creo que esto saldrá bien".

Sam Van Rossom, durante el acto de retirada de su camiseta en La Fonteta. / M. A. Polo / EFE

Y es que Sam es un enamorado del estilo de juego del actual Valencia Basket. "Han hecho un equipo muy equilibrado, están haciendo un juego muy moderno y muy fluido, con mucha amenaza del tiro de tres. He visto unos partidos ya e ilusiona mucho. Sabiendo las bajas que tienen aún, yo creo que hay un equipo que está muy bien hecho".

Impresionado con uno de los fichajes

Pero si hay alguien que ha llamado especialmente la atención del Van Rossom, es uno de los fichajes. "Omari Moore, lo he visto ya dos veces y buah, no lo conocía de antes, pero es impresionante". Preguntado por el potencial taronja actual en su posición, en la dirección de juego, no pasó por alto el crecimiento de Sergio de Larrea. "Es un chico joven, de la casa, que sale de L’Alqueria, que está creciendo con pasos muy grandes, su evolución en los dos últimos años está siendo espectacular y es también uno de los grandes jugadores del equipo, pero hay mucha calidad y a lo largo del año van a necesitar a todos y que cada jugador dé un paso adelante.

Por último, bromeó al señalar que en su primera visita al Roiga Arena "buscaré a ver dónde han puesto mi camiseta", aunque recalcaba después que "estaré más pendiente de otras cosas en la pista".