Así fue el show de Darius Thompson en el Roig Arena ante el Barça

El base estadounidense con nacionalidad italiana DariusThompson está llamado a ser uno de los hombres importantes en un Valencia Basket que está deslumbrando en Europa y en España en este inicio de temporada. El veterano jugador se ha adaptado perfectamente a su nuevo equipo y ya ha dado muestras de su gran calidad. El ejemplo más claro fue el pasado domingo 5 de octubre en el primer partido del Valencia Basket en la Liga Endesa en el que el taronja fue clave en la contundente victoria taronja frente al Barça en el Roig Arena.

Su mejor partido

Ante el Barça, Darius Thompson cuajó su mejor actuación hasta la fecha como taronja y se erigió en el MVP del equipo. En los 18 minutos en los que estuvo en la cancha anotó 16 puntos con un acierto de 2 de 4 en tiros de 2, 3 de 3 en triples y 3 de 3 en tiros libres. Además capturó 5 rebotes y dio 4 asistencias para finalizar con 25 de valoración personal, la más alta de su equipo. "Ha sido perfecto, la mejor manera de empezar la Liga", afirmaba Thompson nada más acabar el partido en declaraciones a DAZN. El base se mostraba "feliz de estar en España y en València, mi familia y yo estamos muy cómodos aquí".

Con Darius Thompson, el Valencia Basket incorporaba este verano a un base con experiencia como contrapunto a la juventud Sergio de Larrea. Un binomio perfecto que, de momento, se está alternando con maestría en la cancha. Thompson, en los cinco partidos oficiales disputados hasta ahora ha sido titular sólo en 1 (el primer partido de la Supercopa, la semifinal frente al Unicaja) pero sí se ha convertido en el quinto jugador más utilizado por Pedro Martínez. Además Thompson es el tercer máximo anotador con un promedio de 12,2 puntos. Ante el Villeurbanne, en el primer partido de la Euroliga disputado la semana pasada, Thompson también fue determinante en la victoria de su equipo en la cancha de Lyon al sumar 15 puntos además de hacer una gran labor en la dirección del equipo.

Darius Thompson / Eduardo Ripoll

Un jugador de contrastada calidad

Darius Thompson (1,93m, Murfreesboro (Tennessee), 04/05/1995, 30 años) llegó al Valencia Basket procedente del Anadolu Efes Istanbul, con el que la pasada temporada acreditó unos números de 9,5 puntos, 2 rebotes y 4,5 asistencias para 11,7 de valoración en la Euroliga. Thompson regresa a una Liga Endesa que ya conoce tras su paso por el Baskonia en la temporada 2022-23, siendo elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la competición en aquella campaña. Además de su contrastada capacidad de dirección y su rendimiento defensivo, la pasada temporada fue la mejor de su trayectoria europea en el lanzamiento de tres puntos, con un 41,8% en el global de su temporada que subió hasta el 44,1% en la Euroliga.