Así ve la IA al Valencia Basket en la Euroliga 2025/26: ¿hay opciones de playoffs?

¡La sensación de la primera vez siempre es increíble! Eso mismo se vivió con el estreno histórico en el Roig Arena con el Valencia Basket en la Euroliga. No fue solo un evento más; fue uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, de los que luego cuentas con una sonrisa: “yo estuve allí”.

Desde que se abrieron las puertas, se notaba un ambiente especial. Había emoción, curiosidad y ese murmullo típico de cuando algo grande está a punto de pasar. La gente hacía fotos, comentaba los detalles del recinto, miraba hacia arriba impresionada por la magnitud del lugar. Y no era para menos: el Roig Arena brillaba con luz propia, preparado para convertirse en un nuevo referente.

Lo bonito fue ver cómo se mezclaba todo: las familias, los amigos, los aficionados de toda la vida… incluso quienes solo iban por la emoción del estreno. Todos disfrutando juntos, compartiendo esa ilusión colectiva que solo se da en las grandes ocasiones.

Porque sí, más allá del espectáculo o del partido, lo que se respiraba era historia. Una mezcla entre orgullo y emoción; como cuando ves que tu ciudad da un paso enorme y sabes que eso marcará un antes y un después. El Roig Arena acaba de empezar su historia, y seguro que vendrán muchos más capítulos igual de emocionantes.

Mucha emoción en la inauguración del Roig Arena / JM López

Valencia Basket y sus opciones de entrar en el TOP 8 de la Euroliga 2025/2026

La temporada 2025/2026 de la Euroliga no podía empezar de mejor manera para el Valencia Basket. Y es que, por fin, llegó el día: el estreno oficial del Roig Arena, un pabellón que promete convertirse en uno de los grandes templos del baloncesto europeo. No era un partido más, ni mucho menos; era el inicio de una nueva etapa, de esas que se viven con nervios, ilusión y un pellizco en el estómago. Además una velada que se cerró con victoria y dejando la primera canasta taronja para la historia en el nuevo pabellón.

El ambiente en la Fonteta ya era especial, pero lo del Roig Arena fue otra historia. Desde fuera, el pabellón impresiona; por dentro, enamora. Se nota el mimo en cada detalle, la ambición de un club que no se conforma con estar, sino que quiere competir de verdad entre los mejores de Europa.

Y llega en el momento justo. El Valencia Basket busca dar ese paso adelante que tanto se ha resistido: consolidarse entre la élite continental y pelear por un hueco en el Top 8 de la Euroliga. No será fácil, claro, pero el escenario ya está a la altura del reto. Porque un pabellón nuevo no solo es cemento y gradas; es energía, ilusión renovada y una afición que se siente más viva que nunca. Es el punto de partida perfecto para soñar a lo grande, para pensar que, esta vez sí, el equipo puede mirar de tú a tú a cualquiera com ya demostró en la Supercopa Endesa, cargándose al Unicaja anfitrión y al campeón y favorito, Real Madrid.

Los jugadores del Valencia Basket saludan a la afición en el Roig Arena / JM López

El estreno del Roig Arena puede ser un factor diferencial. El ambiente en casa y el empuje de la afición podrían convertirse en una ventaja clave.

Entre los aspectos positivos destacan la experiencia de la plantilla, la solidez mostrada en el arranque con victoria en Villeurbanne ante el ASVEL (77-80), en casa contra la Virtus Bologna y el impulso moral de conquistar la Supercopa. Sin embargo la Euroliga, por la exigencia del calendario y la posible acumulación de lesiones pueden complicar el objetivo.

Probabilidades de Valencia Basket en la Euroliga

Según los datos, las sensaciones y hasta las apuestas, el Valencia Basket tiene alrededor de un 30/35% de opciones de meterse en los playoffs de la Euroliga. No está nada mal. Es una cifra realista, pero también ilusionante para un equipo que vuelve con ganas de demostrar que puede estar entre los grandes.

Además, el contexto acompaña. El Valencia Basket llega con la moral por las nubes después de levantar la Supercopa 2025, un título que ha servido para recordar que este grupo tiene carácter. Ese trofeo, más allá del brillo en la vitrina, refuerza la confianza justo antes de arrancar el gran reto: competir de tú a tú en la máxima competición europea.

Obviamente, los favoritos siguen siendo los de siempre: Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahçe o Monaco. Equipazos con plantillas enormes, presupuestos de vértigo y jugadores que deciden partidos ellos solos. Pero ojo, que este Valencia Basket no es el mismo de hace un par de temporadas. Se nota un paso adelante y una química entre los nuevos fichajes que invita a creer. Darius Thompson, Omari Moore, Yankuba Sima o Jean Montero, aseguran, junto a la cuota nacional de los Pradilla, De Larrea y Puerto un alto nivel.

El equipo transmite buenas sensaciones, y eso, al final, también cuenta. Y quién sabe… con un poco de regularidad y el Roig Arena empujando, igual ese 30% se queda corto. Con eso y con el buen hacer de Pedro Martínez, camino de ser el entrenador más importante del club taronja, con permiso de Miki Vukovic.

El Valencia Basket 2025/26 tiene ante sí un reto ambicioso: entrar en el TOP 8 de la Euroliga en el año de la inauguración del Roig Arena. Las probabilidades rondan el 30%, pero con el apoyo de su nuevo pabellón y manteniendo la buena dinámica del inicio de temporada, el sueño de clasificarse para los playoffs continentales es más real que nunca.