Atenas, punto de partida del sueño taronja en la Euroliga

El Mersin de la ahora taronja María Araújo dejó al Valencia Basket el curso pasado sin la que habría sido su primera final de una Euroliga femenina, al imponerse a las taronja en una ajustada semifinal (66-68) en la Final Six disputada en Zaragoza. Un duro golpe que ya se ha digerido y que anima a volver este miércoles con más ganas que nunca a la máxima competición europea, con un primer partido que medirá a las de Rubén Burgos ante el Olympiacos en Atenas (17:30).

Un encuentro que llega también tras la inesperada derrota del estreno liguero ante el BAXI Ferrol, pero con el aviso que ello supone para salir centradas desde el primer minuto en busca de una victoria que puede ser clave en un grupo reducido de cuatro equipos, en el que se clasifican tres y con el todopoderoso Fenerbahçe siendo uno de los tres rivales.

Eso sí Rubén Burgos seguirá teniendo las mismas bajas, ya que a las ya conocidas de Cristina Ouviña y de Leo Fiebich, de descanso tras su participación en la WNBA, se le suma de nuevo la de Elena Buenavida, que sigue con problemas musculares que le han impedido viajar a Atenas. Sí viajó con el grupo la joven jugadora vinculada Paula Saravia.

Rubén Burgos, en una charla con las jugadoras tras un entrenamiento. / JM López

El Estadio de la Paz y la Amistad de Atenas será así el punto de partido de un Valencia Basket que afronta su cuarta Euroliga consecutiva y que tiene en la competición europeo su mayor reto después de haber ganado ya el resto de títulos nacionales y europeos, con la Supercup y la Eurocup.

Rubén Burgos: "Hay que jugar a un ritmo alto"

El técnico taronja tiene claro por dónde pasan las opciones de ganar este miércoles al campeón de la Liga Griega. "Tenemos que trabajar, conjuntarnos, persistir, y lo que dependa de nosotras, controlarlo, que es tener un buen día a día, y en nuestro juego ser fieles a la identidad, de construir desde la defensa, de jugar con un ritmo alto, y sobre todo de tener determinación en ataque, buenos espacios, y compartir el balón”

Al margen de ello, espera que haya intensidad y concentración los 40 minutos. “Ya empezamos en la Liga Española, no de la manera que queríamos, entonces por supuesto que esa ilusión, ese deseo, lo tenemos que trasladar a Euroliga, de nuevo con un gran reto, especialmente fuera de casa, contra el campeón griego. Trabajamos para dar nuestra mejor versión, no sólo en unos minutos del partido, sino jugar los 40 minutos con la intensidad y concentración que necesitamos. Seguro que eso ayuda a que luego las cosas salgan como deseamos. Siempre son muchos aspectos, nunca uno puntual, la salud influye, tenemos algunas jugadoras que no están en un momento óptimo y tienen que jugar condicionadas, incluso alguna baja como la que presentó Elena Buenavida el fin de semana".

Precedentes

El Valencia Basket ya se ha enfrentado al equipo griego en dos ocasiones, una en EuroCup Women y otra en EuroLeague Women. En la segunda competición continental se midieron en la campaña 2019-20 con doble victoria taronja. El triunfo en Atenas fue por 75-78. Respecto a la EuroLeague Women ambos equipos se vieron las caras en la temporada 2022-23, donde de nuevo Valencia Basket se llevó los dos partidos. En aquella ocasión el Pireo el triunfo fue 59-65. Por lo tanto, el balance global es de 4-0 para las de Rubén Burgos.