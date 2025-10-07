Fecha y hora del estreno del Valencia Basket en la Liga U

El baloncesto español estrena esta temporada una nueva competición que permitirá medir a los primeros equipos de canteras de la mayoría de los clubes de la ACB y entre ellos estará el Valencia Basket. Una oportunidad para los jóvenes talentos del país que se resisten a dar el salto a la Liga Universitaria de Estados Unidos y que se acercan así a la posibilidad de ayudar y trabajar con los respectivos primeros equipos en caso de ser necesario.

La competición comienza esta semana y lo hará con los 15 equipos participantes, divididos en dos grupos y con la novedad de poder seguir los partidos por Teledeporte, siendo el primero de ellos el que medirá al Real Madrid y al Unicaja Alhaurín de la Torre este viernes a partir de las 19:00. Además, todos los encuentros se podrán ver por YouTube, con un importante seguimiento al torneo a través de las redes sociales y de la propia web de la competición

El Valencia Basket, por su parte, estuvo representado en la presentación de la competición este martes en Madrid por una de sus joyas de la cantera, el menorquín Álex Blanco, uno de los júniors de oro de la selección española que ganó el Eurobasket sub-18 el pasado mes de agosto en Serbia.

En la presentación, compartió experiencia con un jugador de cada equipo: Ibou Dabo (Amara Lleida), Octavi Fuentes (Bàsquet Girona), Guillem Naspler (BAXI Manresa), Javi Rodríguez (Bilbao Basket), Aksel Laso (Burgos Grupo de Santiago), Mohamed Keita (Barça Atlètic), Álex Moreno (Casademont Zaragoza) y Rafa Rodríguez (Fundación CB Canarias). Por otro, Gonzalo Cabrera (Gran Canaria), Eric del Castillo (Joventut Badalona), Izan Almansa (Real Madrid), Osi Cerdá (Stellantis&You Granada), Lee Aaliya (UCAM Murcia), Manuel Trujillo (Unicaja Alhaurín de la Torre).

Jugadores y representantes de las instituciones deportivas, juntos en la presentación de la Liga U. / Eduardo Candel Reviejo

Entre las instituciones, también estuvieron presentes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Pilar Alegría, la presidenta de la FEB Elisa Aguilar, el presidente de la acb Antonio Martín y el presidente del Consejo Superior de Deportes José Manuel Rodríguez Uribes.

Elogios desde las instituciones

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, fue el primero en tomar la palabra: "Esto es un ejemplo del buen hacer de la FEB y de la acb. El trabajo de las dos instituciones es siempre constructivo y positivo, con la voluntad de aportar el eslabón que faltaba. El baloncesto español es exitoso y faltaba esta pieza, que coincide con la filosofía del CSD: que vayan de la mano formación académica y deporte. Vais a tener la oportunidad de sentiros apoyados en los dos ámbitos".

Por su parte, la presidenta de la FEB Elisa Aguilar se mostró esperanzada en que la Liga U sirva "para dar ese salto, que no es fácil, de la formación al profesionalismo. Dar un impulso al talento es algo fundamental, clave para mantener la élite y cumplir ese relevo generacional. Había que encontrar una solución y nadie imagina lo fácil que ha sido, algo que ocurre cuando se tienen las mismas sensibilidades. Queremos acercarnos a todos los aficionados jóvenes, reforzar nuestra pirámide competitiva y reafirmarnos en el compromiso de estar cerca de los jugadores".

A continuación, Antonio Martín, presidente de la acb, señaló que los clubes "demandaban" un liga como la U: "Han querido tener ese escalón para que los jugadores puedan desarrollarse humana y profesionalmente. Gracias por mantener contra viento y marea esa apuesta por la cantera. Esta liga de filiales será clave en el baloncesto de formación, y me gustaría que la piel que respirara esta liga sea 'muy Lolaso', muy gamberra, disruptiva, entretenida y dirigida a un público joven, es lo que hará que se lo pasen bien. Cuanto mejor se lo pasen ellos y más real y fresca sea, mejor nos va a ir a todos".

Calendario definido

El Valencia Basket, por su parte, sabe ya con qué equipo se enfrentará en su estreno en la competición. Lo hará como local, en L'Alqueria y ante el Fundación CB Canarias el sábado 11 de octubre a partir de las 12:00. Una jornada en la que el primer equipo en descansar será el Bàsquet Girona. Ya en la segunda jornada, los taronja se medirán a domicilio al Unicaja el día 18:00 a las 12:30.