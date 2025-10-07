Pilar Bernabé: "Trabajamos en los distintos escenarios Valencia del Basket-Hapoel"

Cuando faltan apenas unos días para la visita al Roig Arena del Hapoel Tel Aviv, crece la preocupación para garantizar la seguridad de los equipos y de l aafición. El miércoles 15 de octubre, a las 20:30 horas, el Valencia Basket recibe al equipo israelí en la cuarta jornada de la Euroliga. Un partido que debería ser una nueva fiesta deportiva pero que se ha convertido ya en un quebradero de cabeza para el club. La presión cada vez más fuerte de gran parte de la sociedad para aislar a Israel mientras no ponga fin a la masacre en Gaza, ha hecho que el partido sea declarado de alto riesgo.

Dispositivo de seguridad

La Policía Nacional y autoridades deportivas y de seguridad de ámbito nacional, coordinadas por Delegación de Gobierno, trabajan con el Valencia Basket "en los distintos escenarios que se puedan dar" ante el partido entre Valencia Basket y Hapoel. Así lo ha manifestado este martes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha indicado que se va a "seguir viendo cómo van los acontecimientos y cómo se dan las circunstancias para tomar las decisiones definitivas al respecto".

Bernabé ha hecho estas declaraciones en el acto celebrado en el Complejo Policial de Zapadores con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional.

El Roig Arena recibirá el miércoles 15 al Hapoel Tel Aviv / Eduardo Ripoll

Coordinación con las Fuerzas de Seguridad

El Valencia Basket está en contacto con las Fuerzas de Seguridad y con Delegación de Gobierno desde hace un mes para coordinar el dispositivo especial que se montará ese día. Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que sólo tendrán acceso al partido los abonados del club. El director General del Valencia Basket, Enric Carbonell ya anunciaba hace unas semanas que están estudiando no vender entradas para evitar incidentes.

Este martes 7 de octubre, la plataforma propalestina BDS País Valencià hacía pública una 'carta abierta' al Valencia Basket instándole a suspender el partido ante el Hapoel.

La La Laguna Tenerife recibirá el un día antes, el martes 14, al Bnei Herzliya israelí en de la Liga de Campeones de Baloncesto, un partido que a priori se disputará a puerta cerrada.