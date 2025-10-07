La plataforma propalestina BDS pide al Valencia Basket que suspenda el partido ante el Hapoel

El miércoles 15 de octubre, el Valencia Basket debe recibir en el Roig Arena al Hapoel Tel Aviv en la cuarta jornada de la Euroliga. Un partido de alto riesgo por la situación internacional y la presión de gran parte de la población que reclama que se excluya a los equipos israelíes de las competiciones deportivas mientras no haya un alto el fuego en Gaza. De momento la Euroliga no ha puesto trabas a la participación de Macabi Tel Aviv y Hapoel, los dos equipos israelíes en la competición.

Movilización para excluir a los equipos de Israel

Numerosos colectivos y plataformas se han movlizado en las últimas semanas en toda España para presionar a los gobiernos y endurecer las medidas anti-israel y propalestinas. Uno de esos movimientos es el BDS Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones, cuya sección del País Valencià ha hecho pública este martes 7 de octubre una carta abierta en la que insta al Valencia Basket a no jugar su partido ante el Hapoel y por tanto, a que sea cancelado. Con el encabezamiento: "El baloncesto nos apasiona, el genocidio nos repugna. Que el deporte no ayudo a esconder el genocidio a Palestina" BDS País Valencià pide que no se dispute el encuentro.

"La sociedad y la afición se preguntan: el València Basket jugará mientras el país al cual este equipo representa, Israel, comete un genocidio a Palestina? Jugará mientras el hambre y las bombas del ejército de Israel asesinan a miles de personas en Gaza? Jugará mientras se intensifica la ocupación, el apartheid y la limpieza étnica en Cisjordania?", se cuestiona el colectivo en su carta al club taronja.

Piden apoyo al mundo del deporte

BDS PV expone el poder del deporte para liderar a la opinión pública: "En momentos de dolor colectivo, de injusticia y de violación de los derechos humanos, el deporte no puede considerarse ajeno ni neutral. El baloncesto, como cualquier otra manifestación cultural y social, acontece altavoz y espejo de los valores de una comunidad. Hoy, con la mirada puesta en las víctimas del genocidio a Palestina, la pregunta es qué tiene que ser la postura de un club que representa una ciudad y una afición orgullosa de valores como la solidaridad, el respeto y la justicia. No se trata solo de ganar partidos, sino de qué mensaje transmite cada decisión dentro de y fuera de la pista".

"Hoy, jugar o no jugar se convierte en una cuestión decisiva. Hoy, el deporte puede estar al servicio de la justicia o de la injusticia. La historia nos recuerda el ejemplo del apartheid sudafricano, cuando el aislamiento deportivo internacional se convirtió en una de las herramientas más efectivas para denunciar y debilitar un sistema injusto y violento. Aquella presión no fue un gesto simbólico: representó un compromiso ético compartido por clubes, federaciones y forofos de todo el mundo que entendieron que jugar “como si nada pasara” equivalía a legitimar la injusticia".

En su carta, BDS apela directamente al Valencia Basket: "No ignoráis la dimensión ética de este momento histórico. Vuestro compromiso puede ser un gesto poderoso: recordar que el baloncesto no se juega únicamente con un balón, sino también con principios. Además, vuestra decisión puede acompañar la sensibilidad y la voluntad de la sociedad civil o le puede dar la espalda".

Grupos propalestina protestaron en el partido ante el Hapoel de Eurocup de la pasada temporada / F. Calabuig / Francisco Calabuig

La Vuelta a España, una inspiración

La plataforma recuerda lo sucedido en La Vuelta a España donde las continuas manifestaciones evitaron el desarrollo normal de la prueba, como ejemplo a seguir: "Además, vuestra decisión puede acompañar la sensibilidad y la voluntad de la sociedad civil o le puede dar la espalda. Solo hay que recordar el que hemos vivido recientemente con la Vuelta Ciclista, que ha demostrado el rechazo de la mayoría de la población al genocidio a Palestina y a la colaboración con los representantes de Israel. La respuesta de la sociedad a la colaboración con un genocidio es y será firme"

BDS pide que se excluya a todos los representantes de Israel del deporte: "No podemos consentir que el deporte sea utilizado para limpiar la imagen de un Estado que comete crímenes contra la humanidad. Israel utiliza las competiciones deportivas como una estrategia para distraer la atención de sus vulneraciones de derechos humanos y ganar legitimidad a nivel internacional. Israel participa a las competiciones europeas mientras impide a los y las deportistas palestinos entrenar, competir y, en muchos casos, incluso vivir: decenas han sido encarcelados, mutilados y asesinatos, sus estadios han sido destruidos y la libertad de movimiento para participar en torneos es constantemente obstaculizada por el ejército israelí ".

Señalan al presidente del Hapoel

El colectivo señala directamente al presidente del Hapoel Tel Aviv, el rival del Valencia Basket: No podemos obviar tampoco que en mayo de 2024, en plena masacre en Gaza, el presidente del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yanai, declaró públicamente: “los enemigos de Israel en todo el mundo nos difaman a nosotros y a nuestros heroicos soldados de las FDI. Nosotros nos mantendremos orgullosos, marcharemos en el desfile del Día de Israel”. Una afirmación que evidencia la carga política y la instrumentalización que rodea a este club, y que hace todavía más urgente reflexionar sobre el que significa el partido del día 15"

BDS avisa al Valencia Basket que, en caso de que se celebre el partido, dicho colectivo hará lo posible por evitarlo con movilizaciones: "La sociedad civil está haciendo un grito masivo para parar este genocidio, y en este caso para parar este partido. Si no se paraliza, nos tendréis organizadas y en la calle, porque no podemos mirar ninguno otro lado. No en nuestro nombre". Ya en el mes de abril en la eliminatoria de semifinales de la Eurocup entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv se produjo una concentración propalestina en las inmediaciones de la Fonteta aunque en esas fechas (mes de abril), la situación no era tan enconada como en la actualidad.

Llamamiento final

La carta concluye con un llamamiento final: "Por todo esto, os pedimos que escuchéis a la sociedad civil valenciana y a la afición del Valencia *Basket cuando dice: el baloncesto nos apasiona, el genocidio nos repugna.Haced deporte al servicio de la justicia, no de la complicidad con crímenes contra la humanidad. No ccontribuyáis a esconder el genocidio que Israel comete a Palestina".