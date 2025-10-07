VBC
El Roig Arena acoge una cumbre de los principales recintos multiusos de Europa
A la cita, que se celebra entre este martes y el miércoles en el recinto valenciano, asisten altos directivos de los 30 arenas más destacados de Europa
Entre otros, están presentes The O2 de Londres, Paris La Défense Arena, MEO Arena de Lisboa o Uber Arena de Berlín
Roig Arena, el nuevo recinto multiusos impulsado por Juan Roig, acoge entre este martes y el miércoles la asamblea de 2025 de la European Arenas Association (EAA), en el que participan altos directivos de los recintos cubiertos multiusos más relevantes de Europa. Las jornadas reúnen a portavoces de más de 30 arenas, entre los que se encuentran The O2 de Londres, Paris La Défense de París, MEO Arena de Lisboa o Uber Arena de Berlín.
En la jornada de este martes se ha votado la inclusión en la asociación de dos nuevos miembros -el Ergo Arena de Gdansk (Polonia) y el LDLC Arena de Lyon (Francia)- y se ha celebrado una mesa redonda sobre innovación. Por su parte, para el miércoles están previstas una ponencia sobre educación y una presentación sobre el Roig Arena, entre otras actividades programadas.
A lo largo de las dos jornadas, los asistentes compartirán las últimas tendencias que afectan al sector de los arenas y podrán conocer de primera mano las instalaciones del recinto valenciano mediante un tour por los espacios más destacados.
Los 30 Arena presentes
Estos son los 30 recintos representados en el encuentro de la EAA: Accor Arena (París, Francia), Arena Milano (Milán, Italia); Barclays Arena (Hamburgo, Alemania); Brussels Forest National (Bruselas, Bélgica); Ergo Arena (Gdansk, Polonia); Festehalle Frankfurt (Frankfurt, Alemania); Hallenstadion (Zurich, Suiza); LDLC Arena (Lyon, Francia); Malmö Arena (Malmö, Suecia); MEO Arena (Lisboa, Portugal); Movistar Arena (Madrid, España); Navarra Arena (Pamplona, España); Nokia Arena (Tampere, Finlandia); Paris La Defense Arena (París, Francia); PreZero Arena Gliwice (Gliwice, Polonia); Rockhal (Luxemburgo); Rotterdam Ahoy (Rotterdam, Países Bajos); Scandinavium (Gotemburgo, Suecia); Schleyer-Halle & Porsche-Arena (Stuttgart, Alemania); St Jakobshalle (Basilea, Suiza); Tauron Arena Krakow (Cracovia, Polonia); The 02 (Londres, Reino Unido); The Odyssey Trust/SSE Arena (Belfast, Reino Unido); Uber Arena (Berlín, Alemania); Unibet Arena (Tallin, Estonia); Unipol Forum (Milán, Italia); Unity Arena (Oslo, Noruega); Xiaomi Arena (Riga, Letonia) y Zalgirio Arena (Kaunas, Lituania).
Una cumbre histórica días después de que el Roig Arena lograra el récord de asistencia en un estreno de un Arena en España.
